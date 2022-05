Kleinregion Ybbstal tagte

Werbung

Die Kleinregionsgemeinden treffen sich regelmäßig zum Informationsaustausch und zur Abstimmung gemeinsamer Projekte. Gastgebergemeinde war vergangene Woche St. Georgen am Reith. Die neue Mobilitätsmanagerin der NÖ.Regional Lena Puchner nutzte diese Sitzung als Anlass, um über aktuelle Mobilitätsthemen zu informieren und sich persönlich den Gemeinden vorzustellen: „Ich freue mich sehr darauf, die Gemeinden des Ybbstals, als eine meiner betreuten Kleinregionen, bei der Lösung ihrer Herausforderungen im Mobilitätsbereich unterstützen zu dürfen“, sagte Puchner. Zusätzlich wurden mögliche Gemeindekooperationen bei der Erstellung von Baum- und Brückenkatastersystemen sowie deren regelmäßige Kon trolle diskutiert. Fachlichen Input lieferte dazu Doris Teufel, Bautechnikerin des Magistrats Waidhofen.

Nächste Schritte für Standortagentur

Einen weiteren zentralen Tagesordnungspunkt bildete die Standortagentur Ybbstal. Gemeinsam wurden die nächsten Schritte vereinbart. So soll in Kürze ein Workshop in kleinerem Rahmen erfolgen, um die Plattform der Standortagentur nach dem Organisationsmodell next:land von Dwarfs andGiants zu entwickeln. Bereits ein konkretes Umsetzungsprojekt, das Kooperationsprojekt „Talents Attraction“, wurde den Kleinregionsgemeinden von Julia Büringer, Leiterin für Stadt- und Standortmanagement des Magistrats Waidhofen, vorgestellt: „Kurz und bündig zusammengefasst geht es hier darum, Talente für die Region zu finden, sie zu halten oder sie zurückzugewinnen.“ Mit der Unterstützung durch die Gemeinden der Kleinregion soll dieses Projekt demnächst realisiert werden.

