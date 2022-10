Mehr Lebensqualität für Familien in Hollenstein geplant

Die Gemeinde Hollenstein arbeitet am Qualitätssiegel „Familienfreundliche Gemeinde“ des Bundesministeriums für Frauen, Familie, Integration und Medien. Ziel ist es, das Vorhandensein familienfreundlicher Maßnahmen in der Gemeinde zu identifizieren und Bedarf an weiteren zu ermitteln.

In einem ersten Workshop erhob die Projektgruppe bereits vorhandene Angebote und hielt diese in einer Datenbank fest. Nun gilt es, das Angebot an die einzelnen Zielgruppen zu kommunizieren.

Darüber hinaus arbeitet man an der Zertifizierung „Kinderfreundliche Gemeinde“ von UNICEF Österreich. Hierzu werden Treffen mit Jugendlichen durchgeführt, um auch von ihnen persönlich ihre Wünsche zu erfragen.

Die notwendige Bürgerbeteiligung für die familienfreundliche Gemeinde deckt sich mit der Bürgerbeteiligung der Landesaktion der NÖ.Gemeinde21. Hierzu wurde im Frühjahr bereits eine Bevölkerungsbefragung durchgeführt, die zahlreiche Ideen brachte. Welche Maßnahmen nun tatsächlich umgesetzt werden, wird in weiteren Treffen der Projektgruppe besprochen. Dabei gibt es einige Parameter zu bedenken, etwa die Möglichkeit der Umsetzung, der finanzielle Aufwand, Zeitressourcen und die Wichtigkeit der Maßnahme, um die Lebensqualität in Hollenstein weiter zu steigern.

