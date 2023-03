Fastensuppe und mehr

Schon traditionell bieten am zweiten Fastensonntag die Bäuerinnen der Ortsgruppe Waidhofen/Ybbs die Fastensuppe an. Im Pfarrhof gab es ein breites Angebot an köstlichen Suppen – von der Rindsuppe, Käsesuppe und Gemüsesuppe bis zur Knoblauchsuppe, samt passenden Einlagen. Ergänzt wurde das Suppen-Angebot durch Bauernbrot, Brioche und Nussstrudel. Die Suppen wurden auch fertig in Gläsern zum Mitnehmen abgefüllt angeboten.

