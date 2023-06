Gemeinde Hollenstein gewährte Einblicke in Hochbehälter

In Hollenstein öffnete am 16. Juni der Hochbehälter Wenten anlässlich des Trink'Wassertags seine Pforten. Die Schüler der Mittelschule und weitere Interessierte lauschten den fachkundigen Erklärungen von Wassermeister Florian Kefer und begutachteten die Wasserversorgungsanlage. Für die Schülerinnen und Schüler der Mittelschule wurde eine kleine Jause vorbereitet, dazu gab es Goodies der KLAR!-Region Amstetten. Darüber hinaus wurden an diesem Tag auch Hollensteiner Wasserkaraffen zum Kauf angeboten.

Bürgermeisterin Manuela Zebenholzer persönlich zeigte den interessierten Bürgerinnen und Bürgern die Wasserversorgung. Foto: gdaWillim

„Wir sind besonders stolz auf die ausgezeichnete Qualität des Hollensteiner Trinkwassers! Es ist nicht selbstverständlich, dass rund um die Uhr Trinkwasser in bester Qualität in unsere Haushalte fließt. Am Trink'Wassertag wurde einmal mehr verdeutlicht, welch hohen Wert eine sichere und störungsfreie Wasserversorgung hat“, sagte Bürgermeisterin Manuela Zebenholzer.