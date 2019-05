„Deshalb möchten wir zum einen unsere bestehende Ortsquelle optimieren. Zum anderen soll eine zweite Quelle im Gemeindegebiet erschlossen werden. „Wir haben uns im vorigen Jahr drei Quellen angeschaut. Da werden wir nun austesten, welche als zusätzliche Verstärkung am besten geeignet ist.“

Bei der Verbesserung der Wasserversorgung handle es sich um ein langfristiges Projekt, sagt der Ortschef. „Wir sind gerade dabei, in Absprache mit dem Land und der Firma IKW einen Trinkwasserplan zu erstellen, der das gesamte Gemeindegebiet umfasst.“

Mit einer Aussendung möchte die Gemeinde erfragen, ob Liegenschaften, die nicht an die Ortswasserleitung angeschlossen sind, zuletzt Probleme mit der Wasserversorgung hatten bzw. Bedarf an einem Leitungsanschluss haben. Das Ergebnis dieser Befragung soll anschließend in den Trinkwasserplan einfließen. „Dieser Plan wird dann für die nächsten Jahrzehnte die Grundlage sein, wenn es irgendwo Probleme gibt“, sagt Lueger. Anhand des Trinkwasserplans solle dann überlegt werden, ob eine Genossenschaft mit mehreren Häusern oder eine Leitung mit einem Hochbehälter Sinn mache.

„Im letzten Jahr hatten wir massiv mit der Trockenheit zu kämpfen“, sagt der Bürgermeister. „Bauernhöfe mit Hausquellen, die bislang nie versiegt sind, waren teilweise fast trocken. Das ist ein Signal, bei dem man hellhörig werden muss.“