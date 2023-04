Ybbstal: Trinkwasserversorgung sicherstellen

Die Stadt Waidhofen setzte in den letzten Jahren einige Maßnahmen zur Sicherstellung der Wasserversorgung. Die Ortsteile St. Georgen/Klaus, Windhag, St. Leonhard und Konradsheim sind mit Wassertransportleitungen verbunden und zur Versorgung der landwirtschaftlichen Betriebe wurden mehrere Wassergenossenschaften gegründet. Die Projekte in Rien und Windhag-Schilchermühle sollen heuer fertiggestellt werden, neu an den Start gehen Projekte in Hochstrass, Fischerlehen und Redtenbach.

Auch neue Wasserspender sollen erschlossen werden, derzeit läuft ein Pumpversuch bei einem Bohrbrunnen im Weißenbachgraben sowie die provisorische Erschließung von Quellen im Lugergraben und in Seeberg. Zum Schutz bestehender Trinkwasserquellen wurde vom Gemeinderat eine Richtlinie zur Sicherung der Trinkwasserschutzfunktionalität der Wälder im 2018 festgelegten Schongebiet erlassen. „Die sichere Trinkwasserversorgung gerade im ländlichen Raum ist mir ein großes Anliegen. Eine hohe Wasserqualität ist ein wichtiger Faktor für Lebensqualität und Wohlbefinden in Waidhofen“, meint Bürgermeister Werner Krammer.

In der Gemeinde Allhartsberg steht die Errichtung einer Notwasserleitung nach Amstetten kurz vor ihrer Fertigstellung. „Die Notwasserleitung von Winklarn nach Allhartsberg ist bis auf das Stück in der Ortschaft Winklarn fertig gebaut“, erzählt der Allhartsberger Bürgermeister Anton Kasser. „Bis Mitte des Jahres wird alles fertig sein. Dann sind die Gemeinen Allhartsberg, Neuhofen und die Firma Austria Juice für die Zukunft gut versorgt.“

Außerdem wurden vier Hochwasserbehälter mit je 700 Kubikmetern Fassungsvermögen errichtet, von denen einer von der Gemeinde und drei von dem Kröllendorfer Getränkehersteller Austria Juice betrieben werden. Sollte der Grundwasserstand im Zauchtal nicht ausreichen, können diese Hochwasserbehälter über die Notwasserleitung aus Amstetten versorgt werden. Die Hochwasserbehälter sind seit März des Vorjahrs in Betrieb. „Ich habe über den gda eine Trinkwasserstudie initiiert, welche die künftige Wasserversorgung im Bezirk analysiert“, verrät Kasser. „In wenigen Wochen kann ich erste Erkenntnisse daraus berichten.

Oberes Ybbstal durch bergige Lage begünstigt

Im Oberen Ybbstal hat man aufgrund der bergigen Lage eher wenig Probleme mit Trockenheit. „Wir haben zur Zeit kein Wasserproblem“, meint der Opponitzer Bürgermeister Josef Lueger. „Die sehr trockenen Jahre 2017 bis 2019 haben aber gezeigt, dass unsere bestehende Quelle auch irgendwann nachgeben kann.“ Aus diesem Grund arbeitet die Gemeinde Opponitz seit einigen Jahren an der Erschließung einer zweiten Quelle.

Probebohrungen wurden bereits durchgeführt, derzeit befindet sich die Gemeinde gerade in Absprache mit dem Grundbesitzer über die rechtlichen Modalitäten der Quellerrichtung. Der Wasserbedarf des Ortskerns von Opponitz ist durch die bestehende Quelle zwar gut gedeckt, eine zweite Quelle würde aber auch den Anschluss weiterer landwirtschaftlicher Liegenschaften an das Wassernetz der Gemeinde zulassen.

Josef Pöchhacker, Bürgermeister von St. Georgen am Reith, sieht seine Gemeinde ebenfalls geografisch begünstigt und meint: „Wir haben dennoch in den letzten zehn Jahren sehr viel Geld in die Wasserversorgung unserer beiden Ortsteile St. Georgen am Reith und Kogelsbach investiert. Die Schüttungen der Quellen sind derzeit unverändert sehr üppig und geben ein Vielfaches der Menge aus, die wir zur Versorgung der Haushalte benötigen. “

In Ybbsitz ist der Ortskern durch die bestehenden Quellen gut mit Trinkwasser versorgt, wie Bürgermeister Gerhard Lueger erklärt: „Wir haben das ganze Jahr über ein konstantes Schüttaufkommen und eine hunterprozentige Trinkwassereserve. Es besteht also kein Bedarf, neue Quellen zu suchen.“ Zur Versorgung einiger landwirtschaftlicher Betriebe am Arzberg und Schwarzenberg wurde als Gemeinschaftsprojekt mit Waidhofen die Wassergenossenschaft Arzberg-Schwarzenberg gegründet, die einen Hochbehälter mit 50 Kubikmetern Fassungsvermögen, ein Pumpwerk sowie Wasserleitungen errichtete.

Das Projekt wurde im vergangenen Herbst fertiggestellt. Aktuell wird gerade ein ähnliches Projekt für die Gegend Hubberg-Knieberg eingeleitet. Auch dieses Projekt wird genossenschaftlich organisiert sein und soll 40 bis 50 Liegenschaften mit Trinkwasser versorgen.

