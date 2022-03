Rosenauer bei "Ninja Warrior Austria" dabei

Am Montag, 14. März, 20.15 Uhr, geht die dritte Staffel von „Ninja Warrior Austria“ auf PULS 4 in die nächste Runde. Am Montag mit dabei ist auch Andreas Höfinger aus Rosenau. Der 23-jährige Physik-Student, der nebenbei als Sanitäter für den Arbeiter-Samariterbund in Wien jobbt, stellt sich zum ersten Mal dem schweißtreibenden Parcours.

Sportlich begeistert war Höfinger seit jeher. Bereits in der Sportmittelschule Waidhofen entwickelte er eine Leidenschaft für das Geräteturnen. Als er dann an die HTL für Holztechnik nach Kuchl wechselte, entdeckte er Parkour und Freerunning für sich. Seit acht Jahren betreibt er diese beiden Sportarten nun. Mittlerweile hat er sich auch am Universitätssportinstitut in Wien für den Kurs „Freestyle-Moves“ eingeschrieben und macht Calisthenics. Auch Fallschirmspringen und Paragleiten zählen zu seinen Hobbys.

„Als meine Freunde und ich erfahren haben, dass es eine neue Staffel von ‚Ninja Warrior‘ gibt, haben wir beschlossen, es einfach einmal zu versuchen“, erzählt Höfinger. „Wir wollten schauen, wie weit wir kommen. Im Fernsehen sieht ja alles immer einfacher aus, als es dann wirklich ist.“

Team-Spirit statt Wettkampf-Feeling

Während sich seine Freunde schon in der zweiten Staffel von „Ninja Warrior Austria“ dem Parcours stellen konnten, kam der Rosenauer erst in der dritten Staffel zum Zug. Ein Wettkampf unter Freunden sei es jedoch nicht gewesen, hält der 23-Jährige fest. „In der Show gibt es kein Wettkampf-Feeling untereinander. Da heißt es nur: alle gegen den Parcours. Alle freuen sich, wenn jemand ein Obstacle schafft, und motivieren sich gegenseitig. Es herrscht hier wirklich ein starker Team-Spirit.“

Speziell vorbereitet auf den Ninja-Parcours hat sich Höfinger nicht. „Ich habe einfach das weitergemacht, was ich bisher schon gemacht habe – vielleicht ein bisschen regelmäßiger und intensiver“, erzählt er. Seine Achillesferse sei jedenfalls das Klettern. „Ich klettere schon gerne, aber nicht so viel. Deshalb wusste ich, dass die Griffkraft meine größte Schwäche ist.“

Sich als Neuling auf den Ninja-Parcours zu begeben, sei eine große Herausforderung, führt der 23-jährige Rosenauer aus. Man bekomme davor zwar eine Führung durch den Parcours, bei welcher vorgezeigt werde, wie die Hindernisse zu bewältigen seien. Danach habe man aber nur eine Chance, es selbst zu probieren.

Ob Andreas Höfinger den Ninja-Parcours bewältigen und am Ende den Buzzer drücken kann oder sogar in die nächste Runde aufsteigt, wird an dieser Stelle nicht verraten. Das muss man sich am Montag ab 20.15 Uhr schon selbst ansehen.

„Es war schwieriger als ich gedacht habe, aber dennoch eine super Erfahrung“, berichtet Höfinger. „Ich bin mit meiner Leistung schon recht zufrieden, obwohl ich mir doch ein bisschen mehr erwartet hätte. Die Tagesverfassung spielt da natürlich immer mit rein. Ich habe aber alles gegeben und es hat großen Spaß gemacht.“ So es eine 4. Staffel von „Ninja Warrior Austria“ gibt, ist Höfinger jedenfalls motiviert, es erneut zu versuchen.

