Waidhofen:

Die Stadt Waidhofen hat bereits gestern alle ihre öffentlichen Veranstaltungen abgesagt.

Abgesagt ist somit der heutige Termin von "Bürgermeister vor Ort", der um 19.30 Uhr im Gasthaus Hehenberger über die Bühne gehen sollte

Verschoben wird das Konzert von Alma, dass am Donnerstag im Plenkersaal stattfinden hätte sollen.

Abgesagt wird der Jazzabend der Foramtionen TRIS und Simplicato, am Donnerstag, 19 März, im Plenkersaal.

Auch die Generalversammlung der Stadtmusikkapelle Waidhofen am Freitag im Gasthaus Kerschbaumer wird abgesagt.

Der Verein Förderband hat seinen Ball am 28. März im Kristallsaal des Rothschildschlosses abgesagt. Die Veranstaltung soll verschoben werden.

Ybbsitz:

In Ybbsitz wurde die Hegeschau des Hegerings Ybbsitz am Samstag im Gasthaus Zum Goldenen Hirschen abgesagt.

Auch die Mostkost der Landjugend, die am Wochenende stattfinden hätte sollen, wurde abgesagt.

Hollenstein:

In Hollenstein wurde der Bezirksentscheid der Englisch Olympiade, der am Mittwoch an der NMS Hollenstein hätte stattfinden sollen, abgesagt.