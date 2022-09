Schülerwohnheim für TZW Waidhofen/Ybbs eröffnet

Werbung Aboaktion NÖN abonnieren und Auto gewinnen oder mit Testabo Top-Preise abstauben

Das neue Wohnheim für die Schülerinnen und Schüler des TZW Waidhofen auf der Zell wurde im Sommer fertiggestellt. Mit Schulbeginn hat die Gemeinnützige Bau-, Wohn- und Siedlungsgenossenschaft Alpenland, die das Gebäude am Areal des ehemaligen Holzlagerplatzes der Firma Bene errichtet hat, die Räumlichkeiten an das Trainingszentrum übergeben. „Wir freuen uns, dass wir dem TZW die Räumlichkeiten nun übergeben konnten und wünschen viel Erfolg für die Zukunft“, sagte Alpenland-Obfrau Isabella Stickler. „Die zukünftigen Ski-Asse sollen sich in den Räumlichkeiten wohlfühlen.“

Übergabe des neuen Schülerwohnheims an das TZW: Bernhard Traunfellner (Traunfellner), Barbara Kiener, Isabella Stickler (beide Alpenland), Peter Stockinger (Traunfellner), Andreas Koch (Sportlicher Leiter des TZW), Walter Mikowitsch (Alpenland), Architekt Martin Pichler (w30 ) und Jürgen Putz (Alpenland) (von links). Foto: Alpenland/Herfert

Das neue Wohnheim erstreckt sich im Erdgeschoß des neu errichteten Baus auf einer Fläche von 645 Quadratmetern und umfasst 14 Doppel- und ein Einzelzimmer. Darüber hinaus gibt es einen Aufenthaltsraum, einen Skischuhraum, eine Gemeinschaftsterrasse und einen Garten. Im ersten und zweiten Stock des Gebäudes wurden 16 Mietwohnungen zwischen 50 und 80 Quadratmetern realisiert. Sie sollen am 13. Oktober übergeben werden.

Direkt angrenzend an das Gebäude errichtet die Stadt Waidhofen einen neuen Turnsaal für die Sportmittelschule. Die Arbeiten dazu sollen noch heuer im Herbst starten.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.