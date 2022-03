Mahnmal für den Frieden bei der Pfarre Böhlerwerk

Wie in vielen anderen Gemeinden und Pfarren gab es auch in der Pfarre Böhlerwerk in den letzten Wochen Bestrebungen, etwas für die unter dem Ukraine-Krieg leidenden Menschen zu tun. „Sich auf das aktuell Mögliche und Wichtige zu fokussieren, lautet das Gebot der Stunde“, meint Diakon Thomas Resch. Seither wurde eine Soforthilfe-Sammlung organisiert und ein Mahnmal für den Frieden auf dem Kirchenplatz errichtet. Die Pfarre Böhlerwerk ist auch mit anderen Hilfsaktionen vernetzt, so zum Beispiel mit der Sammelstelle der Freiwilligen Feuerwehr Biberbach.

„Das Gebet um Frieden ist integriert in die Kreuzweg-Andachten der Fastensonntage“, erzählt Resch. Diese finden jeweils um 8.30 Uhr als Intro zum Gemeindegottesdienst statt. Am ersten Fastensonntag wurde dabei bereits einiges gesammelt, wie der Diakon berichtet: „Die bereits gut bekannte Marke ‚Familienfasttag‘ der Katholischen Frauenbewegung erbrachte reichlich gefüllte Suppentöpfe – getreu dem Motto: Suppe essen, Schnitzel zahlen! Dabei wurde sogar auf das Essen verzichtet und trotzdem gespendet.“ Das Mahnmal wächst stetig weiter und die Quartiersuche und -bereitstellung für aus der Ukraine geflohene Menschen ist im Gange. Einige Familien haben hier bereits ihre Möglichkeiten kundgetan.

Wer die Möglichkeit hat, Platz anzubieten, kann sich am Gemeindeamt oder bei Diakon Resch melden.

