Hoffen auf Frieden in der Ukraine: Geflüchtete im Ybbstal erzählen

Am 24. Februar jährte sich die Invasion Russlands in die Ukraine, mit der ein nach wie vor andauernder, blutiger Krieg begann. Viele Ukrainerinnen und Ukrainer mussten damals ihre Heimat verlassen, einige von ihnen fanden in Waidhofen ein vorübergehendes Zuhause.

Die 41-jährige Svitlana Matviichuk arbeitete als Leiterin der Verkaufsabteilung einer Leasinggesellschaft in der Hauptstadt Kiew, bis sie durch den Kriegsbeginn jäh aus ihrem Alltag gerissen wurde. „In einem einzigen Moment wurden all meine Träume und Errungenschaften zerstört“, erzählt sie und spricht von der Angst um Kinder und Eltern während der Flucht, der Sorge um die Zurückgebliebenen und den Erinnerungen an die Heimat. „Du verlässt alles: den ältesten Sohn, den Ehemann, Wohnung oder Haus, Freunde, Karriere und Zukunftspläne. All das muss man neu aufbauen, da man sich in einer neuen Realität, einem neuen Land wiedergefunden hat“, meint Matviichuk. Ihr Ehemann Ivan konnte vor fünf Monaten schließlich nach Waidhofen nachkommen, ihre Schwiegereltern flohen zu Kriegsbeginn von Kiew in den Westen des Landes, wo auch der älteste Sohn nach wie vor lebt und studiert. Ivan Matviichuk erzählt davon, dass der Ausnahmezustand Krieg für die Menschen dort langsam zur Normalität werde: „Ich spreche jeden Tag mit meinem Bruder und er sagt, dass er auch bei Stromausfällen mittlerweile genau weiß, was zu tun ist. Die Leute leben jeden Tag mit diesen Problemen und gewöhnen sich daran.“

Alla Yarmoliuk wohnte vor Kriegsbeginn in der Stadt Berdytschiw, etwa 200 Kilometer westlich von Kiew. „Früher waren in unserer Stadt viele militärische Einheiten stationiert. Die russische Armee hatte wahrscheinlich alte Karten und hat die Stadt gleich zu Kriegsbeginn bombardiert“, erzählt sie. Sie konnte im März nach Österreich fliehen. Ihre Tochter wollte noch die Schule in der Ukraine beenden und kam vor Kurzem nach.

In Waidhofen angekommen, galt es, sich mit einer neuen Sprache und Kultur vertraut zu machen. Verständnis und Hilfsbereitschaft vieler Waidhofnerinnen und Waidhofner machten dies leichter, wie Svitlana Matviichuk erzählt: „Die Menschen hier sind unglaublich verständnisvoll, sie wollen helfen, auch wenn sie den Krieg nur aus den Nachrichten, Büchern oder den Geschichten älterer Menschen, die den Zweiten Weltkrieg erlebt haben, kennen.“

Wunsch nach Rückkehr in ein sicheres Zuhause

Eine erste Anlaufstelle für viele aus der Ukraine Geflüchtete waren Deutschsprachkurse. Da das offizielle Kursangebot den Bedarf kaum abdecken kann und dafür teilweise lange Anfahrtswege in Kauf genommen werden müssen, braucht es auch ehrenamtliche Initiativen.

Olga Trykoz kommt aus der schwer unter den Kriegshandlungen leidenden Stadt Charkiw und musste vor einem Jahr nach Österreich fliehen. „Mein erster Schritt war der Sprachkurs B2 in Waidhofen“, berichtet sie. „Ich hatte schon Deutschkenntnisse und wollte diese verbessern. Danach habe ich meiner Lehrerin Roswitha Bramauer geholfen, kostenlos Deutschkurse für ukrainische Flüchtlinge aus St. Leonhard anzubieten.“ Durch die automatische Arbeitserlaubnis haben Menschen aus der Ukraine zwar weniger bürokratische Hürden zu überspringen als andere Geflüchtete, einen der Ausbildung angemessenen Job zu finden, gestaltet sich allerdings auch für sie nicht einfach. Trykoz lehrte in der Ukraine an der Universität, hier registrierte sie sich schnell beim AMS und begann als Reinigungskraft zu arbeiten. „Es war seelisch und körperlich sehr schwer für mich, weil ich vorher keine ähnliche Arbeit gemacht habe“, meint sie. Mittlerweile sind ihre beiden Ausbildungen aus der Ukraine anerkannt und sie hofft, mit Schul- oder Kindergartenkindern arbeiten zu können. An erster Stelle steht jedoch der Wunsch nach einer baldigen Heimkehr in ein sicheres Zuhause. „Ich will zurück in meine schöne Stadt, in meine Wohnung und in mein Bett. Ich bin sicher, dass der Krieg bald zu Ende sein wird. Dann komme ich sofort wieder nach Hause“, meint Trykoz.

