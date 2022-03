Flucht aus dem Kriegsgebiet: Eine Betroffene erzählt

Dem Krieg in der Ukraine entfliehen konnte Olga Trykoz. Der pensionierten Universitätslehrerin aus der ostukrainischen Stadt Charkiw gelang es, das Land kurz nach Kriegsausbruch zu verlassen und zu ihrem Sohn Vadym Straßer nach Rosenau zu gelangen. Seit 2008 wohnt dieser in Österreich, nachdem er im Zuge eines Austauschpraktikums Gefallen am Ybbstal gefunden hatte und sich durch einen Job bei der Firma IFE schließlich hier niederließ.

Gleich nachdem die Russen in den Morgenstunden des 24. Februar die ersten Kampfhandlungen in Charkiw gesetzt hatten, drängte Vadym Straßer seine Mutter dazu, das Land so schnell wie möglich zu verlassen. „Ich war ganz alleine in meiner Wohnung und erschrak, als ich den Waffenlärm hörte“, schildert Olga Trykoz die ersten bangen Minuten nach Kriegsausbruch in der Ukraine. „Ich wohne ganz alleine und habe keine Verwandten in Charkiw.“

Am Abend des 25. Februar packte die Ukrainerin das Nötigste in eine kleine Tasche und machte sich mit einem Taxi auf den Weg zum Bahnhof. „Es war sehr gefährlich in Charkiw“, berichtet sie. „Die Leute waren bei Kriegsausbruch in den Keller oder die U-Bahn-Stationen geflüchtet. Vor den Apotheken und den Bankomaten bildeten sich Schlangen.“ Am Bahnhof angekommen, war alles gesperrt. Spät in der Nacht gelang es Olga Trykoz aber schließlich, in einen Zug nach Kiew zu steigen. Von dort ging es weiter nach Lwiw und über die polnische Grenze bis Przemysl. In Lwiw drängten sich Tausende Menschen am Bahnhof und in die Züge. Bei ihrer Zugsfahrt über die polnische Grenze musste Olga Trykoz mit 500 anderen Menschen in einem Waggon rund 30 Stunden ohne Wasser und Toilette auf einem Bein ausharren. „Es war schrecklich“, berichtet sie. „Es war sehr laut und man konnte sich nicht rühren, aber es war der einzige Weg über die Grenze zu kommen.“

Nachdem sie in Przemysl nach weiteren sieben Stunden endlich den Zoll passiert hatte, wartete schließlich Sohn Vadym auf sie. Gemeinsam traten sie mit dem Auto den Weg nach Österreich an.

Während er auf seine Mutter wartete, hatte Vadym Straßer dabei mitgeholfen, am Grenzübergang Hilfsgüter und Essen an die flüchtenden Menschen zu verteilen.

Was mit ihrer Wohnung in Charkiw passiert ist, weiß Olga Trykoz nicht. Zu ihren Freunden und Bekannten hat sie nur sporadisch Kontakt. Eine Bekannte habe zu ihrer Tochter nach München flüchten können, die Nachbarn hätten sich auf den Weg nach Lwiw gemacht, berichtet sie. „Meine beste Freundin lebt in einem Dorf in der Nähe von Charkiw nahe der russischen Grenze. Einmal haben wir telefoniert, jetzt habe ich aber schon länger nichts mehr von ihr gehört. Es gibt kein Internet mehr.“

In Österreich fühlt sich Olga Trykoz gut aufgehoben. „Die Menschen hier sind sehr freundlich“, sagt sie. „Ich wünsche mir nur, dass dieser Krieg aufhört und nicht in einen Weltkrieg mündet“, sagt Olga Trykoz.

Vadym Straßer ist froh, dass seine Mutter nun bei ihm in Rosenau ist. „Es war die richtige Entscheidung“, sagt er. Mit seinen Arbeitskollegen hat er am Wochenende eine Spendenaktion für seine Landsleute organisiert und ist mit drei mit Hilfsgütern beladenen Lkw nach Wien gefahren.

Darüber hinaus hat der Athlet der Waidhofner Sportunion am Sonntag eine Spendenaktion gestartet, um Frauen und Kinder, die aus der Ukraine flüchten mussten, zu unterstützen. Unter dem Titel „4x8x48“ lief der Ultra-Trail-Läufer 48 Stunden lang alle vier Stunden die 8,3 Kilometer und 350 Höhenmeter den Sonntagberg rauf, um Geld zu sammeln.

