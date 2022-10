Paradies für Bienen am Krautberg in Waidhofen/Ybbs

Entlang des Rainhard-Klaus-Wegs auf der Wiesenfläche unterhalb des Krautbergkreuzes startet demnächst die Umsetzung für ein ökologisch nachhaltiges Projekt. Dabei entsteht nicht nur mehr Lebensraum für Bienen, sondern auch andere für die Umwelt wichtige heimische Insekten sollen hier in Zukunft optimale Lebensbedingungen vorfinden.

„Das Areal bietet zahlreiche Potenzialbereiche für Insektenreichtum, wie zum Beispiel das Biotop, Totholz oder die Streuobstwiese. Sie sind Teil eines Gesamtkonzepts, das deren nachhaltige Sicherung und Entwicklung garantiert“, erklärt Bürgermeister Werner Krammer.

Der optimierte Lebensraum für Insekten wird auch für die Bevölkerung erlebbar sein. Geplant ist ein Bienenweg ohne unnötige Bodenversiegelung, wobei an ausgewählten Plätzen Sitzgelegenheiten vorgesehen sind. So können Schulen und Kindergärten oder Spaziergänger dem Bienensummen am Rand des Waldes lauschen oder dem Treiben der Holzbiene beim Bohren der Totholzstämme zuschauen. Infotafeln bei den Rast- und Ruheplätzen werden Wissenswertes über den Lebensraum Biene vermitteln. Die Eröffnung des Wegs ist im kommenden Frühjahr geplant.

„Nicht nur Bienen, sondern auch andere Insekten sind für unsere Umwelt und unsere Zukunft (über)lebenswichtig. Ohne Insekten gäbe es keine Bestäubung, keine Früchte und keinen funktionierenden Kreislauf in der Natur. Jedes Insekt ist für ein intaktes Ökosystem und uns wertvoll“, sagt Umweltstadträtin Gudrun Schindler-Rainbauer.

Noch im September beginnen der städtische Forst und der Verein J.O.B mit den Arbeiten zur Umgestaltung, die streng nach den Kriterien von „Natur im Garten“ erfolgen.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.