Wohnbau-Projekt in Waidhofen/Ybbs: Abrissarbeiten haben begonnen

In der Vorwoche wurde mit dem Abriss des grauen Wohnhauses in der Burgfriedstraße 2 auf der Zell begonnen. Unternehmer Hans-Peter Panholzer wird am Standort anschließend mit seiner Cubiculum GmbH einen viergeschoßigen Wohnbau mit 19 exklusiven Eigentumswohnungen zwischen 54 und 108 Quadratmeter und begrüntem Flachdach errichten.

Wie die NÖN berichtete, stieß das Bauprojekt jedoch bei den Anrainern auf wenig Gegenliebe. Bereits vor zwei Jahren, nachdem ihnen das Vorhaben im Rathaus präsentiert worden war, meldeten sie Bedenken an. Neben der Größe und der Optik des angedachten Baukomplexes betrafen diese hauptsächlich die Geologie. Vor allem die ursprünglich angedachte Tiefgarage bereitete den Nachbarn Sorgen. Man befürchtete, dass im Zuge der Bauarbeiten der Konglomeratsfelsen und damit das Eigenheim beschädigt werden könnte. In der Folge verzichtete der Bauherr auf die Tiefgarage zugunsten einer ebenerdigen Garage. Die ursprünglich vorgesehenen 23 Wohnungen wurden um vier reduziert.

Doch auch danach hatten die Anrainer noch Einwände. Das Konglomerat werde durch die Bauarbeiten auch ohne Tiefgarage beansprucht, befürchteten sie. Eine gesamtgeologische Untersuchung wurde gefordert und auf eigene Kosten ein Geologe beauftragt, um die Situation zu bewerten. Bauherr Panholzer bezeichnete die Einwände der Anrainer jedoch als unbegründet. Er verwies auf die Prüfung durch die Behörde, welche die Baubewilligung erteilte. Einsprüche der Anrainer folgten, allerdings ohne Erfolg: Das Wohnbauprojekt wird nun umgesetzt.

Geologische Beobachtung während der Bauphase

Als Erfolg konnten die Anrainer jedoch verbuchen, dass der Bauherr den von ihnen hinzugezogenen Geologen auch selbst mit einem Gutachten beauftragte. In der Folge wurde festgehalten, dass das Konglomerat während der Bauphase mehrmals täglich kontrolliert werden soll und Schwingungsmesser in den umliegenden Häusern angebracht werden. Der Geologe habe keine Bedenken gehabt, berichtet Panholzer und hält fest: Die geotechnischen Begleitmaßnahmen seien ohnehin von Anfang an so geplant gewesen. An dem Projekt selbst habe sich seit letztem Jahr nichts verändert.

Rund sechs Wochen wird der vollständige Abriss des alten Gebäudes nun in etwa dauern. Während dieser Zeit wird die Durchfahrt durch die Burgfriedstraße etwa fünf Tage lang nicht möglich sein. Die Anrainer sollen weiterhin zu ihren Häusern zufahren können. Für Ende April ist dann der Spatenstich für den Neubau avisiert. Der Bauherr rechnet mit der Fertigstellung bis Ende 2023.

40 bis 45 Prozent der Wohnungen seien bereits vergeben, berichtet Panholzer. Waidhofner hätten ebenso Interesse angemeldet wie Personen aus Umlandgemeinden. Bei der Auftragsvergabe für die Arbeiten seien vor allem Waidhofner Unternehmen zum Zug gekommen.

Einsicht in das geologische Gutachten habe man bislang noch nicht erhalten, berichtet eine Anrainerin gegenüber der NÖN. Dass das Projekt nun umgesetzt werde, sei freilich bitter. „Wir haben aber gemacht, was wir konnten, und sind froh, dass die Tiefgarage nicht kommt und es doch noch eine geologische Begutachtung gab.“ Dass das Gelände nun laufend beobachtet wird und schon beim Abriss Schwingungsmessungen vorgenommen werden, führt die Frau auf die Hartnäckigkeit der Anrainer zurück. Dennoch fragt sie: „Braucht es in Waidhofen angesichts der vielen Leerstände tatsächlich so viel neuen Wohnraum im hochpreisigen Segment in der Stadt?“

