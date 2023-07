Stadt Waidhofen/Ybbs startet Kampagne gegen Zigarettenstummel

Egal wo man hinsieht, leider kommen einem viel zu oft achtlos weggeworfene Zigarettenstummel unter. Sei es auf Straßen und Gehsteigen, in Blumenbeeten, an Badeplätzen entlang der Ybbs oder auf Wanderwegen am Buchenberg. Sie sehen nicht nur unschön aus, sondern sind auch in hohem Maße schädlich für Menschen, Tiere und Natur. Deshalb versucht die Stadt Waidhofen nun, Einheimische und Gäste auf dieses Thema aufmerksam zu machen und zur richtigen Entsorgung von Zigarettenstummeln zu motivieren.

„Wir haben alleine im Rahmen unserer gemeinsamen Frühjahrsreinigung sechs Kilogramm Zigarettenstummel gesammelt. Das entspricht etwa 30.000 Stück und ist ein Bruchteil davon, was sich auf unserem Boden wiederfindet. Das ist eine schockierende Anzahl, wenn man bedenkt, dass es zehn bis 15 Jahre dauert, bis ein Zigarettenstummel auf natürlichem Weg abgebaut ist“, zeigt sich Umweltstadträtin Gudrun Schindler-Rainbauer erschüttert. Sie hat die aktuelle Initiative initiiert.

Mithilfe konkreter Infoflyer und Plakatkampagnen weist die Stadt auf die Problematik hin und wird dabei von Trafikantinnen und Trafikanten sowie von Gastronomiebetrieben unterstützt. Bürgermeister Werner Krammer erklärt: „Wir wollen die Menschen mit gezielter Information sensibilisieren und gleichzeitig mit den ,TAschenbechern' der Umweltverbände Lösungsmöglichkeiten aufzeigen.“

Die tragbaren „TAschenbecher“ sind eine einfache Möglichkeit für Raucherinnen und Raucher, die Stummel richtig zu entsorgen. Sie werden in Trafiken sowie bei Wirten ausgeteilt, sind aber auch im Bürgerservice der Stadt Waidhofen kostenlos erhältlich und wurden von den NÖ Umweltverbänden zur Verfügung gestellt. Nähere Informationen dazu finden Sie auf www.umweltverbaende.at.