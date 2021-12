Unangemeldeter Spaziergang durch die Innenstadt

Zu einem „Spaziergang“ gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung fanden sich am späten Mittwochnachmittag rund 50 Personen in der Waidhofner Innenstadt zusammen. Mit Kerzen und Glockengeläut ging es über die Hintergasse, den Hohen Markt und den Graben bis zum Kinoparkplatz. Dabei skandierten die Teilnehmer „Friede, Freiheit, keine Diktatur“ und schwangen Österreich-Fahnen.

Organisatoren unbekannt

Die Aktion sei nicht angemeldet gewesen, berichtet Bürgermeister Werner Krammer. Als man am Magistrat davon mitbekam, wurde die Polizei informiert. Diese war dann auch vor Ort, um ein Auge auf die Spaziergänger zu werfen. Wer den Protestzug, der friedlich und ohne Zwischenfälle verlief, organisiert hatte, ist nicht bekannt. Dem werde derzeit noch nachgegangen, sagt der Stadtchef.

Demonstriert wurde neben Waidhofen am Mittwoch auch in St. Pölten, Perchtoldsdorf (Bezirk Mödling) und Ternitz (Bezirk Neunkirchen). Nach dem „Spaziergang“ am Mittwoch vor zwei Wochen zum Landesklinikum und der von FPÖ-Spitzenkandidat Josef Gschwandegger mit Unterstützung der FPÖ organisierten Demo vom Sonntag war dies bereits die dritte Corona-Protestaktion in Waidhofen innerhalb kürzester Zeit.

Und schon am Sonntag folgt die nächste. Da hat die MFG in der Statutarstadt einen Protest gegen die Covid-Maßnahmen der Regierung und die Impfpflicht angemeldet.