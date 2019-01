Zu einem Sportkletterunfall kam es am Donnerstag der Vorwoche gegen 11.30 Uhr in der Kletterhalle 6a in Gaflenz. Ein 46-jähriger Mann aus dem Bezirk Liezen kletterte eine Kletterwand im Vorstieg, dabei wurde er von seinem 14-jährigen Sohn mittels Halbautomatik-Sicherungsgerät gesichert.

In einer Höhe von etwa acht Metern kam der Kletterer zu Sturz, sein Sohn konnte den Fall nicht stoppen und der Mann schlug auf dem Boden der Halle auf. Die anderen Kletterer leisteten sofort Erste Hilfe. Danach wurde der 46-Jährige mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Klinikum Waidhofen eingeliefert.