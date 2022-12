Waidhofen/Ybbs: Pkw rutschte Richtung Bach

Zu einer Menschenrettung wurden die Freiwilligen Feuerwehren St. Georgen/Klaus, Seitenstetten-Dorf und die Waidhofner Stadtfeuerwehr am Samstag gegen 4.30 Uhr alarmiert. Ein Pkw-Lenker war in den frühen Morgenstunden auf der glatten L 88 im Bereich Gemeindeholzmühle mit seinem Fahrzeug ins Schleudern geraten und seitlich Richtung Nellingbach gerutscht. Zum Glück blieb der Wagen im Böschungsbereich hängen und überschlug sich nicht in den Bach. Der Lenker konnte sich so selbst unverletzt aus dem Auto befreien.

Nachdem sich bei der Ankunft der Feuerwehr St. Georgen/Klaus herausgestellt hatte, dass niemand mehr im Unfallauto eingeschlossen war, war der Einsatz der FF Seitenstetten-Dorf nicht mehr nötig. Die Feuerwehrleute sicherten die Unfallstelle ab und die Waidhofner Stadtfeuerwehr führte mit dem Wechselladerfahrzeug die Fahrzeugbergung durch.

