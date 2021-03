Der neuerliche Wintereinbruch führte am Mittwochnachmittag in Windhag zu einem Verkehrsunfall. Ein Pkw-Lenker kam im Lueggraben von der Fahrbahn ab. Das Auto rutschte in den Luegbach und kam im Bachbett auf dem Dach zu liegen.

Der Fahrzeuglenker konnte sich selbst aus dem Wagen befreien. Er blieb zum Glück unverletzt. Die Freiwilligen Feuerwehren Windhag und Waidhofen-Stadt nahmen die Fahrzeugbergung vor. Nachdem das Auto mit dem Wechsellader geborgen worden war, konnte der Einsatz beendet werden.