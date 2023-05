Hohe Dichte an Supermärkten im Ybbstal

Der Wunsch nach einem möglichst großen Angebot an Nahversorgung vor Ort wird in der Bevölkerung immer größer, die Betreiberinnen und Betreiber von Nahversorgungsbetrieben kämpfen aber auch mit steigenden Energie- und Personalkosten sowie mit der österreichweit sehr hohen Dichte an Supermärkten.

Nachdem 2019 die Spar-Filiale in Opponitz schloss, fiel Bäcker Franz Rosenberger die Rolle als einziger Nahversorger in der Ybbstalgemeinde zu. „Wir haben ausgebaut, das alte Geschäft komplett rausgerissen und einen 60 Quadratmeter großen Zubau errichtet. Das Sortiment wurde erweitert und man bekommt jetzt bei uns alles, was man braucht“, erzählt Rosenberger. 2020 übergab er den Betrieb an seine Tochter Carina Resch, die ihn nun als „Nah & Frisch“-Markt führt.

Rosenberger ist nach wie vor in der Backstube aktiv und meint, dass sich das Kaufverhalten der Bevölkerung positiv entwickelt habe. „In den letzten Jahren ist das weniger geworden, dass die Leute in die Stadt fahren um einzukaufen“, erzählt der Seniorchef. „Vor allem während der Pandemie wollte man die Massen meiden und auch jetzt durch die Teuerung von Benzin und Diesel fahren die Leute weniger fort und kaufen brav im Ort ein. Wir haben sehr treue Stammkundschaft und sind sehr zufrieden!“ Die steigenden Energiekosten sind natürlich auch hier ein Thema, vor allem in der Backstube, wie Rosenberger erklärt: „Diese Mehrkosten kann man nicht einfach auf den Endpreis aufschlagen, niemand kauft ein Stück Brot um sieben Euro! Dadurch wird für uns die Spanne immer geringer.“

Bürgermeister Johann Lueger meint zur Nahversorgung in Opponitz: „Wir sind mit unserer Nahversorgerin Carina Resch sehr zufrieden! Das Lebensmittelgeschäft mit Bäckerei ist für unseren Ort ausreichend.“

Neuer Standort für „Spar“-Markt in Hollenstein

In Hollenstein eröffnete im Vorjahr eine „Unimarkt“-Filiale. Seither gibt es zusammen mit dem „Spar“-Markt zwei Lebensmittelgeschäfte in der Ybbstalgemeinde. Der „Spar“-Markt wird nun an einem neuen Standort, zwischen Ybbsbrücke und Gasthaus Rettensteiner, neu gebaut. Ende Mai sollen die Arbeiten beginnen, die Neueröffnung ist für Oktober geplant.

Geschäftsführer Helmut Gratzer erklärt die Gründe für den Umzug: „Die Parkplatzsituation ist nicht zufriedenstellend, es gibt am derzeitigen Standort keine Erweiterungsmöglichkeit und wir platzen aus allen Nähten!“ Mit über 500 Quadratmetern Verkaufsfläche soll der neue Standort auch die Möglichkeit für ein erweitertes Angebot bieten, was ebenfalls ein wichtiger Faktor ist, wie Gratzer erläutert: „Wenn durch limitierte Fläche das entsprechende Angebot nicht da sein kann, verliert man Kundschaft.“

Paul Wimmer betreibt den „Nah & Frisch“-Markt in Rosenau in der Gemeinde Sonntagberg. „Mit den steigenden Energie- und Personalkosten sowie dem Überangebot an Kaufhäusern im Ybbstal wird es für die Kleinen immer schwieriger zu überleben“, meint er. „Die Kundschaft verlangt immer mehr nach Sondersorten. Diese Vielfalt zu repräsentieren, ist für kleine Betriebe aber bald nicht mehr leistbar.“ Auch Zusatzangebote würden die Sache nicht immer leichter machen, erzählt der Geschäftsmann. Sein Betrieb ist Postpartner mit einem relativ großen Einzugsgebiet. „Ich muss laufend viele Beschwerden abwickeln und rein wirtschaftlich betrachtet sind die Provisionen für den Aufwand zu klein“, berichtet Wimmer. Nichtsdestotrotz möchte der Kaufmann seiner Kundschaft aber weiterhin eine gute Auswahl vor Ort präsentieren können: „Wir werden den Mut nicht verlieren und weiterkämpfen!“

Paul Wimmer betreibt den "Nah & Frisch" Markt in Rosenau. Von links: Paul Wimmer, Barbara Hirner, Sandra Molterer Foto: Sandra Molterer

Sonntagbergs Bürgermeister Thomas Raidl zeigt sich erfreut über das Engagement der nahversorgenden Betriebe in seiner Gemeinde und meint: „Umso mehr ist es wichtig, dass die Menschen das vorhandene Angebot auch annehmen und mithelfen, auch mittelfristig eine gut funktionierende Nahversorgung gewährleisten zu können!“

Anton Kasser, Bürgermeister von Allhartsberg, meint: „In Allhartsberg ist die Nahversorgung mit den Geschäften in Allhartsberg und Hiesbach ausreichend. Für diese kleinen Geschäfte ist die rasante Entwicklung der Verkaufsflächen in Kematen und Neufurth eine Herausforderung.“

In Ybbsitz sei die Nahversorgungssituation grundsätzlich gut, es gebe den Wunsch nach einer Drogerie im Ort, meint Bürgermeister Gerhard Lueger und weist ebenfalls auf die Wichtigkeit des Einkaufens im Ort hin.

