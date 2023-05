Neue Ideen bei der Nahversorgung im Ybbstal

Angesichts der oft schwierigen Lage für nahversorgende Betriebe im ländlichen Bereich lassen sich Unternehmerinnen und Unternehmer neue, kreative Ideen bezüglich Vertrieb oder Organisationsstruktur einfallen.

In Gaflenz schlossen sich einige Bürgerinnen und Bürger zu einer Nahversorgungsgenossenschaft zusammen, die nun einen „Nah & Frisch“-Markt und ein Bistro unter dem Namen LENZ betreibt. Durch den Betrieb als Hybridmarkt, der nur zeitweise mit Personal besetzt ist, gelang es, Personalkosten zu sparen, allerdings betrat man als erster Markt dieser Form in Österreich auch vollkommenes Neuland, berichtet Obmann Ferdinand Rettensteiner. „Wir versuchen die Vorteile der Handelsketten zu nutzen, indem wir über die UNI-Gruppe viele Artikel zu konkurrenzfähigen Preisen einkaufen und gleichzeitig möglichst viele regionale Artikel anbieten, um damit die regionalen Anbieter zu stärken und unseren Kunden Produkte aus der Region anbieten zu können“, meint Rettensteiner. „Dazu ist es aber notwendig, dass diese Handelsketten das auch zulassen, und nicht nur ihre Eigenmarken, die scheinbar aus der Region kommen, vertreiben wollen.“

In St. Georgen am Reith übernahm 2018 Patrick Kronsteiner die Bäckerei seines ehemaligen Arbeitgebers. Ein eigenes Geschäftslokal war in der kleinen Gemeinde nicht mehr finanzierbar, weshalb Kronsteiner begann, seine Kundschaft im Raum Göstling-Lunz-Hochkar-Hollenstein direkt zu beliefern. „Das wird sehr gut angenommen, vor allem von jungen Leuten“, erzählt der Bäcker.

In Waidhofen eröffnete Florian Fuchsluger 2020 die erste von mittlerweile drei Regionalhütten. Diese bieten eine Möglichkeit für landwirtschaftliche Betriebe, Produkte direkt zu vermarkten, und sollen so zum Erhalt der kleinstrukturierten Landwirtschaft beitragen.

"Nah & Frisch" LENZ ist der erste Hybridmarkt seiner Form in Österreich. Von links: Marktleiterin Michaela Furtner, Mitarbeiterinnen Manuela Moser und Margarete Heigl. Foto: Stephan Schönberger, STEPHAN SCHOENBERGER, 3334 GAFLE

Im LENZ Café und Bistro gibt es unter anderem Mehlspeisen von Hobbybäckerinnen und -bäckern der Umgebung. Von links: Mitarbeiterinnen Regina Kirchweger und Kateryna Shot, Bistro Leiterin Angela Buchriegler. Foto: Stephan Schönberger

