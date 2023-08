Unter freiem Himmel Melissa Naschenweng rockt Königsberg-Open-Air in Hollenstein

Lederhosen-Rock: Melissa Naschenweng bringt im September den Königsberg zum Beben. Foto: Angelo Lair

Werbung Sag`s mit der NÖN Glückwünsche, Danksagungen oder Jubiläen

A m 2. September ist es nach langer Zeit endlich wieder so weit: Der Königsberg in Hollenstein verwandelt sich in eine atemberaubende Open-Air-Kulisse.

Mit der Ybbstaler Band Schnopsidee als Vorgruppe startet um 18.30 Uhr ein gemütlicher Abend. Ab 20.30 Uhr heizt ein DJ die Stimmung auf und um 21 Uhr bringt der Star der heimischen Schlager- und Volksmusikszene, Melissa Naschenweng, die Bühne zum Beben. Einlass auf das Konzertgelände am Parkplatz bei der Talstation der Königsberglifte ist ab 17.30 Uhr. Schnopsidee treten als Vorgruppe beim diesjährigen Königsberg-Open-Air auf. Foto: Dominik Stixenberger Für das leibliche Wohl sorgen der Gasthof Jagersberger und die Hollensteiner Vereine. Karten sind noch bei folgenden Verkaufsstellen erhältlich: Gasthof Jagersberger, Raiffeisenbank und Gemeinde Hollenstein, Bikepark Königsberg, Trafik Mandl in Ybbsitz sowie bei Ö-Ticket.