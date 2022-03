Ybbsitzerin Susi Lindner übernimmt Blumenshop

Gründerin Susanne Lindner hat sich am Weltfrauentag selbst beschenkt. Mit ihrer Geschäftsidee Blumenschmiede bekommt sie das erste „Gründerticket“ im Zuge des LEADER-Projekts „Gründung findet Stadt 2.0“ der Eisenstraße zugesprochen.

Bereits wenige Wochen nach Projektstart tagte aus diesem Anlass in Ybbsitz die erste Gemeinde-Jury. Dabei hat Lindner in dem Geschäftsfeld bereits Erfahrung. Sie ist seit zwei Jahren in der Blumenschmiede tätig. Nun wagte sie den Schritt in die Selbstständigkeit. Die innovative Gründerin möchte künftig nicht nur den Marktplatz mit bunten Blumen verschönern, sondern auch individuelle Blumen-Abonnements und Workshops anbieten. „Gründung findet Stadt 2.0“ ist die Fortsetzung der gleichnamigen Gründerinitiative, welche von 2019 bis 2021 erfolgreich umgesetzt wurde.

27 Gründer konnten mit einem umfangreichen Förderpaket unterstützt werden. Im neuen Projekt gesellen sich Gaming, Göstling, Gresten, Hollenstein, Lunz am See, Randegg, Sonntagberg und Ybbsitz zu den vier bisherigen Standortgemeinden Purgstall, Scheibbs, Waidhofen und Wieselburg hinzu. Auch das riz up und die Wirtschaftskammer NÖ sind wieder als professionelle Projektpartner bei der Gründerinitiative mit an Bord. Die Unterstützung von bis zu 28 Gründern sowie der Aufbau eines regionalen Leerflächenmanagementsystems sind die angestrebten Projektziele. Gründer können sich ab sofort online unter www.gruendungfindetstadt.at bewerben.

Unterstützung bei Konzeption und Marketing

Die Geschäftsgründerin erhält dabei finanzielle Unterstützung in den Bereichen Marketing, Foto, Video und Ladenkonzeption. Sie profitiert zudem von der kostenlosen Öffentlichkeitsarbeit über die Marketing-Plattform von „Gründung findet Stadt“.

Eine Anmeldung ist laufend bis Mai 2023 unter www.gruendungfindetstadt.at möglich. Innerhalb von vier Wochen erhalten die Bewerber eine Rückmeldung. Danach wird eine Jury-Sitzung einberufen, bei der entschieden wird, ob der jeweilige Standortgründer zum Projekt aufgenommen wird.

Ab sofort können auf den jeweiligen Gemeinde-Websites und unter www.gruendungfindetstadt.at leer stehende Geschäftsobjekte und Flächen abgefragt werden. Wer keinen Internetzugang hat, kann sich am Gemeindeamt bewerben.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden