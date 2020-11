In einer Aussendung fordern die SPÖ & Unabhängigen die Einrichtung eines Sozialfonds für Waidhofen. „Besonders in der Krise müssen wir unseren Mitbürgern zeigen, dass wir niemanden alleine lassen“, sagt SP-Vizebürgermeister und Sozialstadtrat Armin Bahr. „Oftmals stehen viele Menschen völlig unverschuldet in einer Notsituation, in der wir vonseiten der Gemeinde rasch und unbürokratisch helfen müssen.“

Konkret will die SPÖ, dass Menschen in einer sozialen Notlage um eine einmalige Unterstützung ansuchen können. Dieser Antrag soll dann im jeweiligen Sozialausschuss behandelt werden, wobei der zuständige Stadtrat einen Vorschlag zur konkreten Förderhöhe unterbreiten soll. Die Förderhöhe soll zwischen 200 und 500 Euro betragen, wobei in besonderen Härtefällen von diesem Betrag abgewichen werden kann.