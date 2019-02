Acht Voitsberger Bäuerinnen reden in ihrem Kabarettprogramm Klartext und singen seit nunmehr fast 15 Jahren über ihr Leben und ihren Alltag. Dies auch am vergangenen Samstag im Zentrum kem.A[r]T vor ausverkauftem Haus. Eingeladen haben die Kematner Ortsbäuerinnen mit Anna Sommer und das Kulturreferat Kematen.

„Wir bieten ein abwechslungsreiches Kabarettprogramm, in dem wir unseren Alltag und alles drum herum aufs Korn nehmen“, sagte die Leiterin der Gruppe Gudrun Pressler. Dabei wird nichts geschönt und die Herren der Schöpfung kommen auch nicht immer nur gut weg. „Desperate Farmwives“ – so in die Richtung. „Ich nehme bekannte Liedtexte her und schreibe sie um, fülle sie mit Inhalten mitten aus unserem Leben“, sagt Pressler.

„Die Bäuerin ist kein Heimchen am Herd“

Dieses Leben spielt sich bei allen acht Damen im Raum Voitsberg ab, allesamt sind sie Milchbäuerinnen, zwischen 38 und 62 Jahre alt, Mütter, Organisatorinnen, Ladys im ,,kleinen Schwarzen“, und spielen alle ihre Rollen perfekt. „Wir möchten zeigen, dass die Bäuerin kein Heimchen am Herd ist, sondern eine selbstbewusste Frau, die voll im Leben steht, mit Tablet, Smartphone und allem, was dazugehört“, erklärt Pressler.

Begeistert vom Bäuerinnenchor waren auch Bürgermeisterin Juliana Günther, Ybbstals Gebietsbäuerin Leopoldine Hirtenlehner und Amstettens Gebietsbäuerin Renate Haimberger. „Die oft widersprüchlichen Anforderungen an die Bäuerin werden im Programm humorvoll erkennbar“, sagte Günther nach der Vorstellung.