Baum durchschlug Hausdach in Kematen an der Ybbs

Im Vorderen Ybbstal hielt der Sturm, der in der Nacht von Donnerstag auf Freitag der Vorwoche über die Region fegte, die Einsatzkräfte auf Trab. Zahlreiche Bäume knickten oder wurden entwurzelt. In Kematen wurde sogar das Dach eines Einfamilienhauses von den Ästen eines umgefallenen Baumes eingeschlagen. Verletzt wurde zum Glück niemand. Auch ein zweites Haus im Gemeindegebiet war betroffen. Ein anderer Baum im Garten einen Einfamilienhauses stürzte auf den Zaun des Nachbarn, der dadurch beschädigt wurde. Bei einem Wohnblock machte sich ein Sonnenschirm selbstständig und flog auf das Nachbarhaus.

Die 3. Straße in Kematen Richtung Biberbach wurde durch umgestürzte Bäume zum Teil unpassierbar gemacht. Hier zog ein Landwirt die Bäume mit seinem Traktor zur Seite, um sie wieder passierbar zu machen. Am Kreuzstöcklberg fiel ein Baum auf die Landesstraße und musste von den Feuerwehren Kematen und Niederhausleiten-Höfing beseitigt werden. Insgesamt waren am Donnerstag elf Feuerwehrleute und am Freitag zehn Feuerwehrleute der FF Kematen im Einsatz.

Auch die FF Niederhausleiten-Höfing musste aufgrund des Sturms in der Nacht von Donnerstag auf Freitag mehrfach ausrücken und umgefallene Bäume von Fahrbahnen beseitigen. Auch hier wurden zum Glück keine Personen verletzt. Am Samstag wurden die Feuerwehrleute noch zu einem weiteren Einsatz in Folge des Sturms nach Kalsing gerufen. Auf Grund des starken Windes ragten einige Äste auf die Fahrbahn. Die Feuerwehr entfernte die Äste und reinigte die Fahrbahn.

In Sonntagberg musste die Feuerwehr mehrere Bäume, die auf die L 6198 und die Mostviertler Höhenstraße gestürzt waren, von der Straße entfernen. Acht Feuerwehrleute standen hier im Einsatz.