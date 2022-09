Musik, Tanz, Film und Licht in Waidhofen/Ybbs

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der Wiederherstellung der diplomatischen Beziehungen zwischen Georgien und der Republik Österreich geht am Samstag, 24. September, 19.30 Uhr, die Veranstaltung „Children Of The Sun“ im Plenkersaal über die Bühne.

Bei der Uraufführung des musikalischen und multimedialen Kunstprojekts von Tata Asatiani-Aigner alias Filia Solis erwartet die Zuschauer eine abwechslungsreiche Reise mit musikalischen und visuellen Höhepunkten.

Streicher, Bläser, Klavier, Gesang, Schlagwerk und digitale Klänge kreieren gemeinsam einen interessanten Sound, dessen Wurzeln zwar im klassischen Bereich zu finden sind, aber auch Elemente der Popularmusik beinhalten. Die Lehrerinnen und Lehrer der Musikschule interpretieren die Eigenkompositionen von Filia Solis, welche durch analoge Visualisierungen von Uli Kühn, durch effektvolle Tanzperformance von Maria Blahous und durch Videos von Tata Asatiani-Aigner, Thomas Eichleter alias E.T. und Alexander Christian Aigner alias AL untermalt werden. „Das Projekt „Children Of The Sun“ ist für alle, die trotz aller Hindernisse und Herausforderungen auf dem eigenen Lebensweg die Hoffnung nicht verlieren und vorwärts gehen, da es in unseren Händen liegt, zwischen Licht und Schatten zu wählen, unsere Ziele zu erreichen und unsere Träume in Erfüllung zu bringen,“ so Projektleiterin Filia Solis.

Eintrittskarten sind unter musikschule@waidhofen.at, unter 07442/55455 und an der Abendkassa erhältlich.

Tickets, die für die Premiere im März 2022, gekauft wurden, haben nach wie vor ihre Gültigkeit.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.