Projekt „Children of the Sun“: Premiere im Waidhofner Plenkersaal

Am Samstag, 5. März, um 19.30 Uhr findet im Plenkersaal die Uraufführung des multimedialen Stückes „Children of the Sun“ von Tata Asatiani-Aigner alias Filia Solis statt. Anlass für die Veranstaltung ist das 30-jährige Jubiläum der Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen Georgien und der Republik Österreich. Das Projekt wurde mit Unterstützung der georgischen Botschaft ins Leben gerufen und steht unter der Schutzherrschaft von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka und Bürgermeister Werner Krammer.

Das musikalische und multimediale Projekt bietet dem Publikum ein visuelles Klangerlebnis mit den Eigenkompositionen von Asatiani-Aigner, welche Lehrende der Musik- und Kunstschule Waidhofen interpretieren. Streicher, Bläser, Klavier, Gesang, Schlagwerk und digitale Klänge kreieren gemeinsam einen interessanten Sound, dessen Wurzeln zwar im klassischen Bereich liegen, der aber auch Elemente der Popularmusik beinhaltet.

Zu der Musik gestaltet Uli Kühn analoge Visualisierungen, die das erste Mal für das Projekt verwendet werden. Die Leiterin der Tanzperformance, Maria Blahous, stellt die Grundideen des Projekts in einer erstklassigen Tanzshow dar. Auch Videos mit Performances von Tata Asatiani-Aigner, Thomas Eichleter und Alexander Christian Aigner untermalen die musikalischen Kompositionen. Der Direktor des Musikschulverbands Waidhofen, Christian Blahous, der gleichzeitig Veranstalter des Projekts ist, spielt Viola und führt durch das Programm.

Sowohl die Musik und die Tanz- und Lichtregiebücher als auch die Einleitungstexte und die Musikvideos für das Projekt gestaltete Asatiani-Aigner in ihrer Wahlheimatstadt Waidhofen. Die Uraufführung des Projekts soll daher mit einem Dankesvideo eröffnet werden, welches der Stadt und all ihren Einwohnern gewidmet ist.

