Waidhofen/Ybbs: Musikalische Reise ins Licht

Analoge Visuals von Uli Kühn verstärkten die Erhabenheit der Musik, die von den Lehrern der Musikschule dargeboten wurde. Pianistin Tata Asatiani-Aigner (links) begeisterte am Klavier mit den Musikstücken ihrer Komposition „Children of the Sun“. Choreografin Maria Blahous mit den jungen Tänzerinnen. Musikschuldirektor Christian Blahous führte durch den Abend.

