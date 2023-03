Reiselust im Ybbstal noch ungebrochen

Nach drei Jahren Corona-Pandemie und damit einhergehenden Vorgaben kann heuer der Sommerurlaub wieder ganz ohne Einschränkungen genossen werden. Die Reisebüros melden Rekordbuchungen. Die NÖN wollte von den regionalen Anbietern wissen, was denn diesen Sommer die begehrtesten Reisedestinationen sind.

Bei Raiffeisen Reisen in Waidhofen macht man derzeit Griechenland als beliebteste Sommerdestination aus, dicht gefolgt von Spanien. „In Griechenland werden die Inseln Kreta und Rhodos am häufigsten gebucht, aber auch Zakynthos, Santorini, Korfu und Skyros sind gefragt“, berichtet Filialleiterin Kathrin Osanger. „Für Badeurlaube sind die Balearen sehr begehrt. Vor allem von Familien wird Mallorca gerne gebucht.“ Nach dem Ende der Covid-Einreisebestimmungen in vielen Ländern würden inzwischen aber fast alle Destinationen wieder gerne bereist, hält Osanger fest. Bei den Fernreisen seien die Seychellen beliebt, Selbstfahrer-Destination Nummer eins sei derzeit Kroatien. Italien werde in diesem Segment heuer weniger gebucht.

Teuerung am Flugsektor ohne Auswirkungen

Auswirkungen der Teuerung am Flugreise-Sektor auf die Reiselust merkt man bei Raiffeisen Reisen nicht. „Viele Kundinnen und Kunden buchen auch trotz steigender Kosten eine Flugreise“, sagt Osanger. „Die wenigsten möchten auf einen Urlaub verzichten, auch wenn das Budget oft kleiner als noch vor ein paar Jahren ist. Aber dann wird eben die Dauer gekürzt oder statt drei Mal jährlich nur ein bis zwei Mal fortgeflogen.“ Immer mehr gefragt seien mittlerweile Bahn-Reisen, berichtet die Reisebüro-Leiterin weiter. „Vor allem bei Kurzstrecken innerhalb von Europa wird die Bahnanreise in Erwägung gezogen. Bei Städtereisen nach Hamburg, Berlin oder Venedig funktioniert das sehr gut. Aber auch für Rundreisen durch die Schweiz steigt hier das Interesse.“

Schmackhaft machen möchte man den Kundinnen und Kunden bei Raiffeisen Reisen auch Kreuzfahrten. Aus diesem Grund lädt man alle Interessierten am 30. März, 19 Uhr, zu einem Kreuzfahrt-Abend in den Raiffeisensaal Waidhofen, bei dem verschiedene Routen vorgestellt werden.

Die Hauptreisesaison im Raiffeisen-Reisebüro ist nach wie vor in den Schulferien im Juli und August, wobei der August heuer etwas weniger gut gebucht ist. Urlauber ohne Kinder würden aber auch gerne in die Vor- bzw. die Nachsaison ausweichen, sagt Osanger. „In den Mittelmeer-Destination hat man da noch immer warme Temperaturen, es sind weniger Touristinnen und Touristen unterwegs und die Reise kostet weniger.“

Die Reisebüroleiterin hält fest, dass sich eine frühe Buchung finanziell meist lohnt. „In den letzten Jahren haben wir gemerkt, dass Last-Minute nicht bedeutet, dass die Reise günstig ist, sondern eher das Gegenteil. Viele Reiseveranstalter bieten dagegen tolle Frühbucher-Aktionen an“, sagt sie. Nach Covid bzw. zu Beginn des Ukraine-Kriegs hätten zwar viele mit einer Buchung zugewartet, inzwischen würde aber vielfach wieder lieber früher gebucht. „Heuer war besonders das erste Quartal sehr stark“, sagt Osanger. „Teilweise sind mehr Kundinnen und Kunden zwischen Jänner und April unterwegs gewesen als vor Corona.“

Berggegenden bei Busreisenden beliebt

Seit 35 Jahren ist das Familienunternehmen Luegerreisen in Konradsheim erfolgreich am Busreisesektor tätig. „Die Buchungslage ist bei uns für Südtirol und Vorarlberg relativ gut, also hauptsächlich die Berggegenden sind gerade beliebte Reiseziele“, führt Andrea Lueger, die den elterlichen Betrieb im Jänner übernommen hat, aus. Das betreffe sowohl mehrtägige Reisen als auch Tagesausflüge. Die Hauptreisesaison des Busunternehmens geht von Anfang Juni bis Mitte Oktober.

Luegerreisen-Geschäftsführerin Andrea Lueger betont die Vorteile einer Bus- gegenüber einer Flugreise: Man bekomme viel mehr von der Landschaft mit. Foto: Luegerreisen

Gegenüber Flugreisen hätten Busreisen einige Vorteile, meint die Geschäftsführerin. „Man bekommt bei einer Busreise mehr mit, da man auch mehrere Stationen anfährt und dabei das Panorama und die Landschaft genießen kann.“

Ein Nachlassen der Reiselust aufgrund der Teuerungen im vergangenen Jahr kann Lueger nicht feststellen. „Man kann nicht sagen, dass weniger Nachfrage wäre, man merkt eher, dass die Leute fort wollen.“

Was sich im Vergleich zum Vorjahr beobachten lasse, sei, dass die Leute wieder etwas länger im Vorhinein buchen, sagt Lueger. „Letztes Jahr wurde schon sehr kurzfristig gebucht, das hat sich wieder etwas geändert. Heuer sind wir für den Sommer schon sehr gut gebucht. Für die aktuelle Jahreszeit ist der Buchungsstand schon extrem hoch. Auch einige Reiseangebote in Kombination mit Konzerten waren sehr schnell gebucht.“

