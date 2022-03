Kematen: WC wurde in Brand gesetzt

Werbung

Am Samstagnachmittag kam es zu einem Brand beim Skaterplatz in Kematen. Als die Polizei gegen 14.20 Uhr am Ort des Geschehens eintraf, stand das mobile WC, welches am Rande des Skaterplatzes abgestellt war, in Vollbrand.

Wenig später war auch die Feuerwehr vor Ort und löschte die Überreste des Mobilklos, das durch den Brand völlig zerstört wurde. Wegen der derzeit großen Waldbrandgefahr wurde auch der angrenzende Wald befeuchtet und im Anschluss mehrere Male kontrolliert. Eine Zeugin berichtete gegenüber der Polizei, dass sie kurz vor dem Brand zwei junge Burschen, etwa im Alter zwischen zwölf und 14 Jahren, in der Nähe des WCs wahrgenommen habe, die kurz darauf in den Wald davongelaufen seien. Danach stellte die Frau Rauchentwicklung beim Mobilklo fest.

Ein weiterer Zeuge, der auch die Polizei verständigt hatte, gab an, dass er noch versucht habe, brennende Klopapierrollen vor und im WC auszutreten, ihm dies aber nicht gelungen sei.

Eine Fahndung der Polizei nach den Burschen verlief vorerst negativ. Die polizeilichen Ermittlungen laufen. Wie hoch der durch den Brand entstandene Schaden ist, stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest.

