Vandalen wüteten in der Nacht von Freitag auf Samstag offensichtlich in der Waidhofner Innenstadt. Gegenstand der Aggressionen war der Baum im Trog am Unteren Stadtplatz vor dem Modegeschäft Fussl. Dieser präsentierte sich Samstagfrüh umgeknickt. Seitens der Stadt Waidhofen, die die Bäume in den Trögen aufgestellt hat, wurde Anzeige gegen Unbekannt erstattet.

So präsentierte sich der Baum im Trog am Unteren Stadtplatz am Wochenende nach dem offensichtlichen Vandalenakt. Foto: NÖN, Kössl