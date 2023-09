Feuerwehrleute fischten Scooter aus der Ybbs

Ein E-Leihscooter wurde am Samstag, 9. September, unterhalb des Senkerstegs in der Ybbs entdeckt. Offensichtlich wurde das Gefährt von jemandem heineingeworfen. Am nächsten Tag rückte dann die Waidhofner Stadtfeuerwehr aus, um den Roller zu bergen.

Unterhalb des Senkerstegs lag der Scooter im Wasser. Foto: FF Waidhofen/Ybbs-Stadt

Mit einer Leine und einem Haken gelang es den Feuerwehrleuten, den E-Scooter vom Senkersteg aus aus der Ybbs zu fischen. Nach 20 Minuten war der Feuerwehreinsatz beendet.

Schon eimal vor über einem Jahr musste ein E-Leihscooter in Waidhofen aus der Ybbs gefischt werden.„Wir haben in Waidhofen aber grundsätzlich sehr wenige Fälle von Vandalismus“, hält Martin Skerlan von der Firma TIER Mobility fest.

Ob der Fall angezeigt wird, werde man sich noch anschauen. Der E-Scooter wird jedenfalls repariert und die Elektronik ausgetauscht, dann kann er weiter verwendet werden.