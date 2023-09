Waidhofen: Guter Einstand für Kuchlfest

Am vergangenen Freitag lud der Kulturverein Förderband zum Kuchlfest in die Schwarze Kuchl.

Nachdem die Veranstaltung im Vorjahr witterungsbedingt kurzfristig in den Schlosskeller ausweichen musste, konnte sie heuer bei idealem Wetter wie geplant auf dem idyllischen Schwarzbachareal stattfinden.

Mit den der elektronischen Musik gewidmeten Abenden der Veranstaltungsreihe „Abwärts“ gelingt es dem Kulturverein Förderband seit etwa zwei Jahren, eine Lücke für alternative Clubkultur in Waidhofen zu schließen. Nun wurde ein ähnliches Konzept in einer neuen Location umgesetzt und ging ebenfalls voll auf. Ab 16 Uhr boten die DJs Vinyl Zvonko, Andy Candy, Osbie Feel und Funky Pete eine bunte Mischung aus Musikstilen, von Dub und Jazz über Rock und Folk bis hin zu House, Techno und Hip Hop. Zu späterer Stunde gab es dann noch einen Überraschungsauftritt des Waidhofner Rappers LUX, der mit DJ-Unterstützung durch Funky Pete einige seiner Tracks sowie Freestyle-Einlage performte.

Club-Feeling am Schwarzbach

Auch viele Besucherinnen und Besucher der Waidhofner Einkaufsnacht fanden am Abend den Weg in die Schwarze Kuchl und konnten sich mit erfrischenden Getränken und Steckerlbrot stärken, bevor sie es sich am Lagerfeuer gemütlich machten oder sich auf den Dancefloor wagten.

Insgesamt war es ein sehr schöner Spätsommerabend, an dem es in Waidhofen die seltene Möglichkeit zum Tanzen unter freiem Himmel gab. Wie das zahlreich erschienene Publikum zeigt, scheint es jedenfalls den Wunsch nach mehr Veranstaltungen dieser Art zu geben.