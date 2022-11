Adventmärkte im Ybbstal: Einstimmung auf Weihnacht

Nachdem in den letzten beiden Jahren aufgrund der Pandemie keine größeren Adventmärkte im Ybbstal stattfinden konnten, geht es heuer bald mit den ersten Veranstaltungen los.

Als einer der frühesten Adventmärkte der Region finder der vom Tourismusverein Opponitz veranstaltete Weihnachtsmarkt in Opponitz am Samstag, 19., und Sonntag, 20. November statt. „Unser Weihnachtsmarkt findet immer am Wochenende vor dem ersten Advent statt“, erklärt Obmann Markus Felber. „Das bietet zum Beispiel auch die Möglichkeit, einen Adventkranz zu kaufen.“ Auch wenn der Adventmarkt in den letzten beiden Jahren nicht stattfinden konnte, das Interesse scheint ungebrochen. „Wir sind von den Ausstellern her wieder auf Vor-Corona-Niveau und bringen da auch eine schöne Diversität zusammen“, berichtet Felber. Neben den zahlreichen Handwerksstücken erwarten Besucherinnen und Besucher am Weihnachtsmarkt Opponitz regionale Köstlichkeiten aus dem Ybbstal sowie als musikalisches Highlight ein Auftritt des Musikschulverbands Waidhofen, am Samstag um 17 Uhr.

Auch der Adventmarkt der Lebenshilfe Hiesbach findet am 19. und 20. November statt. Neben der hauseigenen Werkstatt sind hier auch andere Lebenshilfe-Werkstätten aus der Umgebung sowie einige externe Aussteller mit dabei. So kann dieser Adventmarkt mit einem sehr breiten Angebot punkten. „Heuer sind noch mehr andere Einrichtungen der Lebenshilfe dabei. Grundsätzlich gibt es Holz- und Keramikprodukte aus unserer Werkstätte, die Werkstätte Haag ist mit ihrem eigenen Kaffee vertreten, die Werkstätte Aschbach mit Textil- und Buchbindereiprodukten und noch einige weitere Einrichtungen“, erzählt Mitarbeiterin Lisa Oberleitner.

Bastelkunst, Handwerk und Kulinarik im Schlosshof

Ein weiteres Highlight der Vorweihnachtszeit im Ybbstal ist der Waidhofner Adventmarkt „Flammende Lichterweihnacht“, der am Samstag, 3. Dezember, im Schlosshof stattfindet. Neben Handwerk und Bastelkunst von über 50 Ausstellerinnen und Ausstellern erwartet das Publikum auch eine kulinarische Entdeckungsreise. „Unser Weihnachtsmarkt gehört einfach zur Adventzeit dazu und wir freuen uns, ihn dieses Jahr endlich wieder durchführen zu können. Mit seinen vielfältigen Attraktionen ist er Vorbote des Weihnachtsfestes, auf das wir uns schon alle freuen“, meint Bürgermeister Werner Krammer.

