Kabarett und zwei Konzerte im Bertholdsaal Weyer

Die erste Spielzeit im neu renovierten Bertholdsaal neigt sich dem Ende zu. Seitens des Kulturvereins Frikulum und des Trägervereins Bertholdsaal ist man äußerst zufrieden: Fast alle Veranstaltungen waren ausverkauft. Die Besucherinnen und Besucher zeigten sich angetan.

Bis Jahresende hält man noch drei Programmpunkte bereit. Am Freitag, 16. Dezember, 20 Uhr, gastiert Marco Pogo mit seinem Kabarett „Gschichtldrucker“ im Bertholdsaal. Die Veranstaltung ist bereits ausverkauft. Am Samstag, 17. Dezember, 20 Uhr, stellt Voodoo Jürgens sein neues Album „Wie die Nocht“ im Bertholdsaal vor. Mit Bipolar Feminin eröffnet einer der wohl intensivsten Live-Acts des Landes den Abend. Am Freitag, 30. Dezember, geben ab 20.30 Uhr Splitternackt und MIKK ein Benefizkonzert für den Bertholdsaal.

