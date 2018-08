Alle Veranstaltungen im Ybbstal.

Waidhofen: Anlässlich des Jubiläums „130. Jahre Feuerwehr Zell“ findet am 1. September eine Festmesse um 18.30 Uhr in der Zeller Pfarrkirche statt. Im Anschluss wird ein Festakt im Zeller Feuerwehrhaus abgehalten. Am 2. September geht es bereits ab 10 Uhr im Festzelt los. Die jungen Windhager werden für die musikalische Unterhaltung sorgen. Außerdem gibt es ein großes Gewinnspiel und für die kleinen Gäste wird eine Kinderbetreuung, die viel Spaß verspricht, angeboten.

