Lateinamerika-Schwerpunkt des Waidhofner Weltladens

Der Weltladen Waidhofen lädt im Herbst unter dem Titel „Chiles 9/11“ zu einer vierteiligen Veranstaltungsserie in die Räumlichkeiten der Firma FALKEmedia in die Färbergasse 8. Anlass ist das 50-Jahrgedenken an den grausamen Militärputsch in Chile am 11. September 1973. Mit einem hochkarätigen Vortrag und drei Filmabenden wird die Tragweite dieses Ereignisses ausgeleuchtet.

Los geht es am Jahrestag des Putsches von General Pinochet gegen die Regierung von Salvador Allende am 11. September, 19 Uhr, mit einem Vortrag von Hans Schelkshorn, Professor für christliche Philosophie an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Wien. Unter dem Titel „Populismus in Lateinamerika und Österreich: Gefahr für Demokratie und Menschenrechte“ beschäftigt er sich nicht nur mit der Vergangenheit, sondern auch mit der Gegenwart.

Danach zeigt der Weltalden drei Filme des Chilenischen Filmemachers Patricio Guzmán, die sich immer auch mit den Auswirkungen der Militärdiktatur in seinem Land beschäftigen. So gelangt am Montag, 18. September, 19 Uhr, „Nostalgia de la lu“/„Sehnsucht nach dem Licht" zur Auffühurng. Am Montag, 25. September, 19 Uhr, folgt „El botón de náca“/„Der Perlmuttknopf“ und am Montag, 2. Oktober, 19 Uhr, wird die Film-Trilogie mit „La cordillera de los suenos“/„Die Kordillere der Träume“ beendet.

„Die Filmtrilogie von Patricio Guzmán ist ein Leckerbissen für Filmfreunde“, freut sich Weltladen-Obmann Hermann Wagner. „Die Faszination der Atacamawüste und der Kordilleren sowie die Schönheit Patagoniens verbindet er subtil mit den Nachwirkungen der Militärdiktatur."

Eintritt zu allen Veranstaltungen gibt es nur mit Vorverkaufskarten. Erhältlich sind diese im Weltladen Waidhofen, Tel. 07442/54428, waidhofen@weltladen.at.