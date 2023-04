Woche im Zeichen des Miteinanders in Waidhofen an der Ybbs

Auch heuer wieder stellt die Stadt Waidhofen eine ganze Woche in das Zeichen des Miteinanders und feiert mit verschiedenen Events und Veranstaltungen die Vielfalt und das Verbindende. Von Montag, 8., bis Samstag, 13. Mai, heißt es wieder: „Building Bridges – Waidhofen ist Welt“. „Wir in Waidhofen stellen das Miteinander in den Vordergrund. Deshalb freuen wir uns bereits auf eine Woche mit ganz speziellen Veranstaltungen und Begegnungen, wenn es wieder heißt: Building Bridges – Waidhofen ist Welt“, betont Bürgermeister Werner Krammer. Die Auftaktveranstaltung macht am Montag, 8. Mai, um 19 Uhr die Verhaltensökonomin Katharina Gangl. Sie ist mit ihrem Vortrag „Auf dem Weg zu einer neuen Nachhaltigkeitskultur – der Beitrag der Verhaltensökonomie“ im Kristallsaal zu Gast.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.