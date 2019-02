23 Filme und insgesamt 1.928 zahlende Besucher, das ist die Bilanz des Vereins Filmzuckerl für das Jahr 2018. Am Mittwoch der Vorwoche lud der Verein zur Jahreshauptversammlung beim Schlosswirt Waidhofen, um den Vorstand neu zu wählen. Dabei ergaben sich zwei Änderungen. Nachdem Obmann-Stellvertreter Alfred Brandhofer im August des Vorjahres seiner schweren Krebserkrankung erlegen ist, übernimmt nun Katharina Beutl diese Funktion. Sie wird sich fortan auch um die Koordination des Weltladen-Filmzuckerls kümmern. Als Schriftführerin wird künftig Luisa Weissensteiner fungieren, eine Funktion, die bislang Elias Lugmayr innehatte.

Vor der Neuwahl des Vorstands unternahm Obmann Andreas Kössl einen kurzen Rückblick auf das abgelaufene Vereinsjahr. So brachte der Verein 2018 zehn reguläre Filmzuckerl und drei Weltladen-Filmzuckerl sowie einen Film im Rahmen der Themenwoche Building Bridges in der Filmbühne Waidhofen zur Aufführung. Drei Auswärtsspiele gab man im Verbund mit dem Verein Frikulum im Bertholdsaal Weyer und in Kooperation mit der Gesunden Gemeinde Ybbsitz war man erstmalig auch mit einem Auswärtsspiel in der Neuen Mittelschule Ybbsitz zu Gast.

244 Besucher an zwei Tagen bei „Weit“

Mit 244 Besuchern an zwei Vorstellungstagen konnte der Film „Weit – Die Geschichte von einem Weg um die Welt“, der in Kooperation mit den Waihofner Pfadfindern gezeigt wurde, die meisten Besucher ins Kino locken. Im Sommer lud der Verein Filmzuckerl in Kooperation mit der Stadt Waidhofen und dem Land NÖ zum bereits achten Mal zum Schlosshofkino in den Schlosshof von Schloss Rothschild. 1.116 Besucher wohnten den vier Open-Air-Kino-Aufführungen bei.

Abgerundet wurden die Filmzuckerl 2018 von insgesamt fünf Filmgesprächen. So gaben Produzent Wolfgang Ritzberger („Die beste aller Welten“) sowie die Filmemacher Andreas Kuba („Unser Kampf“), Petra Nickel und Birgit Gohlke („Mein Stottern“) und Nikolaus Geyrhalter mit Cutter Gernot Grassl („Die bauliche Maßnahme“) dem Publikum interessante Einblicke in die Arbeit an ihren Werken. Zur Aufführung von „Bohemian Rhapsody“ konnte niemand geringerer als Austrofred für ein Filmgespräch mit anschließendem Konzert gewonnen werden.

Im Jahr 2019 wird der Verein seine Filmzuckerl wieder in bewährter Art und Weise zur Aufführung bringen. Und auch die neunte Auflage des Schlosshofkinos ist angedacht.