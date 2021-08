Nach dem Auftakt am 3. August mit dem österreichischen Spielfilm „Fuchs im Bau“ von Arman T. Riahi macht das Schlosshofkino am Dienstag, 10. August, mit „Days of the Bagnold Summer“ („Mein etwas anderer Florida Sommer“) in England Stopp.

In seinem Regiedebüt wirft Schauspieler Simon Bird („The Inbetweeners“) nach der gleichnamigen Graphic Novel von Goff Winterhart einen zärtlichen Blick auf die alleinerziehende Sue Bagnold (Monica Dolan) und ihren Sohn Daniel (gespielt von Nick Caves Sohn Earl Cave).

Fish & Chips statt Heavy Metal

Dieser liebt Heavy Metal und eigentlich auch seine Mutter, aber dass er nun gezwungenermaßen seine ganzen Sommerferien mit ihr in einer englischen Kleinstadt, statt wie geplant mit seinem in Florida lebenden Vater, verbringen muss, bringt den Teenager an den Rand des Nervenzusammenbruchs. Untermalt mit dem Soundtrack der schottischen Indie-Pop-Band Belle & Sebastian gelingt Regisseur Simon Bird eine wunderbare, witzige und gleichzeitig berührende Coming-of-Age-Komödie, die Lust auf Urlaub, Musik und Fish & Chips entfacht.

Dass das leibliche Wohl nicht zu kurz kommt, dafür sorgt einmal mehr Schlosswirt Andreas Plappert. Auch heuer wieder kann man das Schlosshofkino vom „Schlosswirt-Gastrositzplatz“ aus genießen und so cineastischen und kulinarischen Genuss miteinander verbinden.

Auf die Einhaltung der Corona-Maßnahmen für die Durchführung von Veranstaltungen wird Wert gelegt. Es gilt die 3-G-Regel. Die Kontaktdaten der Besucher werden beim Ticketkauf erhoben.