Systemsprenger, D 2019, Regie: Nora Fingscheidt, Darsteller: Helena Zengel, Albrecht Schuch, Gabriela Maria Schmeide, Lisa Hagmeister

Zum Film: Pflegefamilie, Wohngruppe, Sonderschule: Egal, wo Benni hinkommt, sie fliegt sofort wieder raus. Die wilde Neunjährige ist das, was man im Jugendamt einen „Systemsprenger“ nennt. Dabei will Benni nur eines: Liebe, Geborgenheit und wieder bei ihrer Mutter wohnen! Doch Bianca hat Angst vor ihrer unberechenbaren Tochter. Als es keinen Platz mehr für Benni zu geben scheint und keine Lösung mehr in Sicht ist, versucht der Anti-Gewalttrainer Micha, sie aus der Spirale von Wut und Aggression zu befreien. „Systemsprenger“ feierte heuer im Wettbewerb der 69. Internationalen Filmfestspiele von Berlin eine fulminante Premiere. Regisseurin Nora Fingscheidt überzeugte die Jury und durfte sich für ihr intensives und gefühlvolles Spielfilmdebüt über den Silbernen Bären/Albert-Bauer-Preis sowie über den Publikumspreis der Leserjury der Berliner Morgenpost freuen. Zudem geht „Systemsprenger“ als deutscher Beitrag für eine Oscar-Nominierung in der Kategorie „Bester fremdsprachiger Film“ ins Rennen.