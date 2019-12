Tanzabend mit Superkräften in Waidhofen/Ybbs .

Unter dem Motto „We can do it – Sammelt eure Superkräfte und tanzt!“ ging am Freitag eine Tanznacht voller Frauenpower über die Bühne. Der Verein Förderband lud zur „Ladies’ Dance Night“ ins ehemalige Gasthaus Weißes Rössl in Waidhofen, um auf diesem Weg starke Frauen hochleben zu lassen