Acht Ybbstaler Gemeinden zwischen Gaming und Waidhofen möchten im Tourismus künftig noch enger zusammenarbeiten. Am vorvergangenen Montag leiteten die Bürgermeister und Tourismusverantwortlichen der acht Kommunen einen mehrmonatigen Prozess ein, an dessen Ende ein bahnbrechend neues Modell stehen soll.

„Wir möchten in den Fragen der touristischen Vermarktung, der Angebotsentwicklung und der Betriebsbetreuung die Ortsgrenzen auflösen und damit gleichzeitig den Tourismus in jeder Ortschaft stärken“, geben die beiden designierten Obleute des neu gegründeten Vereins „Ybbstaler Alpen“, Bürgermeister Friedrich Fahrnberger aus Göstling (ÖVP) und Nationalratsabgeordnete Bürgermeisterin Renate Gruber aus Gaming (SPÖ), die ehrgeizigen Zielsetzungen vor.

Einheitliche Services bei Gästebetreuung

Ybbstalradweg, Ybbstaler Solebad, Königsberg, Forsteralm – die Gemeinden im Ybbstal haben in den vergangenen Jahren viele touristische Leitprojekte gemeinsam entwickelt. Nun möchten Gaming/Lackenhof, Lunz am See, Göstling, St. Georgen/Reith, Hollenstein, Opponitz, Ybbsitz und Waidhofen diese Zusammenarbeit auch organisatorisch festigen. „Wir wollen touristische Zusammenarbeit neu denken und zum Beispiel erreichen, dass wir in der Gästebetreuung, bei der Buchung und bei Auskünften einheitliche Services anbieten“, berichten Fahrnberger und Gruber.

Dabei soll eng mit der Eisenstraße Niederösterreich und Mostviertel Tourismus zusammengearbeitet werden. „Es ist ein starkes Zeichen, dass die Bürgermeister und Verantwortlichen der Tourismusvereine diesen Weg gemeinsam gehen möchten“, sagt Eisenstraße-Obmann Nationalratsabgeordneter Andreas Hanger (ÖVP).

In den kommenden Monaten soll das Modell der touristischen Zusammenarbeit in den „Ybbstaler Alpen“ weiter ausgearbeitet und in den einzelnen Gemeinden diskutiert und abgestimmt werden. „Der Anfang ist gemacht“, sind sich die Verantwortlichen einig.