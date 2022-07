In Hollenstein ziehen alle an einem Strang

Werbung

Die Volkstanzgruppe Hollenstein hat beim Jugendvolkstanzwettbewerb „Auftånzt & Aufg’spüt“ Gold mit nachhause genommen (die NÖN berichtete). Diese Bestleistung sei nur mit einer großen Portion Motivation, Disziplin und harter Probenarbeit möglich gewesen, erzählen Sandra Gruber und Tobias Schnabler. Die beiden jungen Hollensteiner leiten die Volkstanzgruppe Hollenstein.

Der Verein, der vor über 40 Jahren gegründet wurde, zählt derzeit beachtenswerte 50 Mitglieder, davon 28 Damen und 22 Herren. Der Grund dafür liege vor allem an der gelebten Gemeinschaft. „Die Volkstanzgruppe ist eine große Gemeinschaft, bei der miteinander an einem Strang gezogen wird. Dieses Gemeinschaftsgefühl wird bei uns auch nach außen getragen, und das ist auch mit ein Grund, warum wir so viele aktive und begeisterte Mitglieder haben. Die Gemeinschaft wird von Generation zu Generation weitergegeben, und so kann man auch die Erfolge wie den Kategoriesieg in Gold beim Volkstanzwettbewerb erreichen“, sagen die Obleute.

Das Vereinsjahr beginnt für die Tänzer mit der Neuwahl von Vorstand und Leitung. Im Anschluss folgen Proben für den Bewerb „Auftånzt & Aufg’spüt“. Im Sommer finden Proben auch outdoor sowie der Vereinsausflug und ein Vereinsfest statt. Es folgen Auftritte bei diversen Events. Zu den größten Auftritten der letzten Jahre zählen jene bei der Wiener Wies’n und beim Erntedankfest der österreichischen Jungbauernschaft im Wiener Augarten. Für Interessierte: Alle zwei Jahre nimmt der Verein neue Tänzer auf.

