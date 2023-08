Kassettenkultur im Elfenministerium

Am Samstag, 5. August, ab 16 Uhr laden die beiden Kulturvereine rhabarber und Elfenministerium Teeclub sowie das Kastenlabel Feathered Coyote Records zum Vereinstreffen und zum Austausch über experimentelle Musik und Kassettenkultur in die Räumlichkeiten des Elfenministeriums Teeclub in der Schwellödgasse 6 (vormals Turbinenstüberl).

Der Stuttgarter Günter Schlienz, Betreiber des legendären Tape- und Plattenlabels Cosmic Winnetou, bietet Einblicke in seine Arbeit mit selbst gebauten Modularsynthesizern, die Gaminger Musikerin Steffi Baron-Neuhuber erschafft Klanglandschaften mittels Paetzold-Blockflöte und diverser Effekt-Pedale und der Waidhofner Gitarrist Ulrich Musa-Rois eröffnet den Nachmittag mit Solo-Improvisationen.