Im NÖN-Interview vergangene Woche sprach FUFU-Stadtrat Martin Dowalil hinsichtlich der Verkürzung der Citybahn von einer Schnapsidee. Nun legt er noch mit einer Presseaussendung nach, in der er die Maßnahme als „hirnrissig“ bezeichnet. Die Verkürzung der Citybahn sei nicht Wunsch der Stadt, sondern des Bürgermeisters gewesen, sagt Dowalil. Dass sie im Zuge eines Gesamtpakets dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt wurde, stößt ihm zusätzlich auf.

Die Ybbstalbahn sei so gegen Betriebsflächen, Radwege und Sammeltaxis plump und kurzsichtig ausgespielt worden. Das ambitionierte Konzept des Vereins Pro Ybbstalbahn für einen Verkehrsknotenpunkt am Bahnhof Gstadt sei nie in Erwägung gezogen worden.

Mindestens eine Haltestelle gefordert

Zu Sicherung der Eisenbahnkreuzungen hält Dowalil fest, dass man erst die zur Anwendung kommende Sicherung der jeweiligen Kreuzung kennen müsse bzw. zuerst festlegen müsse, welche Kreuzungen aufgelassen werden, um die Kosten eruieren zu können. Derartige Berechnungen gebe es aber nicht, da der Bürgermeister die Verkürzung sowieso gewollt habe.

Dass Architekt Ernst Beneder in seinem Stadtprojekt am Bestand der Stadtbahn festhalte, die WVP aber trotzdem die Kürzung forciert habe, verärgert Dowalil zusätzlich. Mindestens eine Haltestelle solle vor Beginn des neuen Betriebsgebiets angedacht werden, um den AFW-Trainingsplatz, die Zeller Sportanlagen und die Weitmannsiedlung an die Bahn anzubinden.

Stadtchef: Citybahn nur ein Strang in Stadt

Bürgermeister Werner Krammer kann die Kritik nicht nachvollziehen. „Wir haben uns für die Verkürzung entschieden, weil so eine Vergrößerung des Betriebsgebiets von 30.000 auf 40.000 Quadratmeter und ein Radweg auf Waidhofner Seite ermöglicht wird. Trotzdem schaffen wir es, 90 Prozent derer, die jetzt mit der Bahn transportiert werden, auch weiterhin zu transportieren“, meint der Stadtchef. „Das öffentliche Verkehrsangebot abseits der Citybahn ist mehr als ausreichend, um das neue Betriebsgebiet und die Zell zu bedienen. Die Citybahn ist ein kleiner, aber wichtiger Strang innerhalb der Stadt, aber nicht mehr.“