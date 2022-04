Neue Rad-Route in die Stadt Waidhofen/Ybbs

Werbung

Bislang führte der Radweg vom Hauptbahnhof in die Innenstadt durch die Schlossgasse. Wie die NÖN berichtete, haben sich die Stadtverantwortlichen darauf geeinigt, den Schlosshof im Mai und Juni probeweise für Radfahrerinnen und Radfahrer zu öffnen. Die Radler können so den direkten Weg in die Innenstadt nehmen. „Wir haben uns dazu entschieden, diese Variante im Mai und Juni einfach einmal zu testen und anschließend zu evaluieren“, sagt Bürgermeister Werner Krammer. „Im Juli und August ist eine Öffnung aufgrund der Veranstaltungen sowieso nicht möglich.“

Da der Schlosshof in der warmen Jahreszeit sehr intensiv für Veranstaltungen und Hochzeiten genutzt wird, muss die Durchfahrt auch während der Probezeit immer wieder kurzfristig geschlossen werden.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.