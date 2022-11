Parkraum in Waidhofen/Ybbs wird neu geregelt

Zum Mobilitätsressort wurde der Zuständigkeitsbereich von Verkehrsstadtrat Erich Leonhartsberger (SPÖ) nach der Gemeinderatswahl im Jänner aufgewertet. Welche Projekte hier in den nächsten Jahren umgesetzt werden sollen, wurde nun im Zuge der Budgeterstellung von der Dreierkoalition aus WVP, SPÖ und Liste FUFU festgelegt.

Bei den Radwegen steht 2023 die Planung der Verbindung nach Böhlerwerk auf der Agenda. Ein Radschnellweg werde allerdings nicht durchgehend möglich sein, hält Leonhartsberger fest. Weiters sind im kommenden Jahr eine Verbreiterung des Radwegs bei der Firma Oberklammer sowie Maßnahmen beim Kreisverkehr am Eberhardplatz budgetiert. Wie diese konkret aussehen, steht allerdings noch nicht fest. „Dass es uns nicht gelungen ist, im Zuge des Neubaus der Firma Marcik diesen Bereich zu entschärfen, tut sehr weh“, sagt der Mobilitätsstadtrat.

Für 2024 sind dann der Bau des Radwegs nach Böhlerwerk und die Planung des Lückenschlusses zwischen Waidhofen und Wirts vorgesehen. Dieses Projekt soll 2025 umgesetzt werden. „Ich hoffe, der Zeitplan hält“, sagt Leonhartsberger.

Keine Lösung gibt es derzeit, um die Lücke in die Bachwirtsiedlung zu schließen. „Die aktuelle Regelung entspricht der Verordnung, alles andere ist nicht möglich“, meint der Verkehrsstadtrat. „Hier müssen sich die Verkehrsteilnehmer die Straße teilen und gegenseitig aufeinander Rücksicht nehmen.“ Handlungsbedarf sieht Leonhartsberger hingegen bei der Radanbindung der Sonnleitner-Siedlung im Urltal. „Hier ist das Radfahren vor allem für Kinder wirklich gefährlich“, hält er fest.

Zufrieden ist der Verkehrsstadtrat mit dem neuen Radweg nach Gstadt, auch wenn noch Nachbesserungsarbeiten, etwa bei der Querung der Landesstraße in Kreilhof, nötig seien. Ärgern musste er sich über die zu steile Abschrägung bei der Sporthalle, die erst kürzlich korrigiert wurde. „So etwas passiert, weil die Planer hier noch in Autos denken, aber vielleicht bewirkt das ja auch einen gewissen Lerneffekt.“

Alle Alltagsradwege ganzjährig befahrbar

Der Radweg nach Gstadt werde, so wie alle weiteren Alltagsradwege, ganzjährig befahrbar sein, kündigt Leonhartsberger an. Auch für den Ybbstalradweg fordert er dies ein. „Ich verstehe das Haftungsthema, das der Verein als Grund für die Sperre anführt. Warum es hier aber einen Unterschied zum Pkw-Verkehr gibt, kann ich nicht nachvollziehen, schließlich wird auch der Ybbstalradweg als Alltagsradweg genutzt. Man sperrt ja auch nicht im Winter die Straße durchs Ofenloch.“

Für den Mobilitätsstadtrat ist klar: „Grundsätzlich sollte die Priorität beim Radverkehr und nicht beim Autoverkehr liegen. Schließlich ist das Fahrrad das klimaschonendere Verkehrsmittel, es verursacht keinen Lärm und verpestet nicht die Umwelt.“

Für gelungen hält der Verkehrsstadtrat die von ihm angeregte Öffnung des Schlosshofs für Radfahrer, die auch von Fußgängern stark genutzt wird. Dem Magistrat dankt er dafür, dass die notwendigen Sperren bei Veranstaltungen möglichst kurz gehalten werden. Ein Ende sei hier nicht vorgesehen.

30-Minuten-Takt auf Rudolfsbahn als Ziel

Noch mehr ins Bewusstsein rücken möchte Waidhofens Mobilitätsstadtrat das vorhandene Öffi-Angebot. „Auch bei uns kann man gut ohne eigenes Auto auszukommen“, ist er überzeugt. „Das KlimaTicket ist hier der Gamechanger.“ Leonhartsberger verweist auf Dorfbusse und Carsharing sowie zwei VOR-Schnuppertickets, welche die Stadt zum Ausleihen anbietet. „Bei der Rudolfsbahn haben wir mit den Abend-Zügen viel erreicht“, sagt Leonhartsberger. „Auch der zusätzliche Zug um 7.30 Uhr ab Waidhofen wird gut angenommen. Nichtsdestotrotz muss langfristig ein 30-Minuten-Takt das Ziel sein und müssen die Anschlussmöglichkeiten in Amstetten optimiert werden.“

Dass der Autoverkehr trotz gutem Öffi-Angebot nicht weniger wird, sieht der Verkehrsstadtrat als großes Problem. In Waidhofen sei hier die Wiener Straße ein Brennpunkt.

Eine SPÖ-Forderung wurde zuletzt mit der Begegnungszone in der Innenstadt umgesetzt. „Das war ein großer Schritt. Ich erwarte mir in den nächsten Jahren, dass die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt in kleinen Schritten weiter verbessert wird.“

Umfassend widmen werde man sich in Waidhofen nun dem ruhenden Verkehr , kündigt der Mobilitätsstadtrat an. „Im Zuge des Umbaus des Schlossparkdecks werden wir die Parkplatzstruktur komplett ändern.“ Eine Erhöhung der Parkgebühren steht ebenso im Raum wie eine Vergebührung von bis dato noch gebührenfreien Bereichen oder Änderungen für Dauerparker. „Unser Ziel ist, eine Steuerung herbeizuführen, sodass die Parkhäuser mehr genutzt werden. Da versuchen wir in Abstimmung mit dem Stadtmarketing ein ganzheitliches Paket auf den Weg zu bringen. Es allen möglichst recht zu machen, ist allerdings nicht einfach, auch wenn das unser Anspruch ist.“

Mit der Zusammenarbeit in der Dreierkoalition ist der SPÖ-Stadtrat zufrieden. „Es geht was weiter und es macht Spaß mitzuarbeiten. Ich hoffe nur, dass unsere Vorhaben durch die derzeitige finanzielle Situation nicht gestoppt werden.“

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.