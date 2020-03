Mit dem Fahrplanwechsel im Dezember soll die Waidhofner Citybahn nur noch zwischen dem Hauptbahnhof und dem Vogelsang verkehren – dafür allerdings im Halbstundentakt. Zudem sollen neue Stopps in der Kupferschmiedgasse und beim Eurospar errichtet werden.

„Sehr konstruktives Gespräch“ mit den Anrainern

Dass die Verkürzung der Waidhofner Stadtbahn von vielen bekrittelt wird, wurde an dieser Stelle schon öfters erwähnt. Abseits davon haben aber auch nicht alle Freude mit den zusätzlichen Stopps sowie dem Halbstundentakt. Anrainer im Vogelsang befürchten, dass die Dieselloks bei der neuen Endstation Eurospar dann Unmengen an Schadstoffen in die Luft abgeben werden. Dass die Lärmbelästigung durch das Pfeifen der Citybahn vor den Bahnübergängen bei einem Halbstundentakt zunimmt, bereitet ebenfalls Sorgen.

Wie die NÖN berichtete, gab es diesbezüglich bereits eine Besprechung der Anrainer mit Bürgermeister Werner Krammer. Bei einem Gespräch mit der NÖVOG leitete der Stadtchef kürzlich die Anliegen der Anrainer an die Citybahn-Betreiberin weiter. „Es war ein sehr konstruktives Gespräch. Wir wollen hier gemeinsam eine möglichst zufriedenstellende Lösung finden“, sagt der Bürgermeister.

Die Dieseltriebwagen würden bei der geplanten Haltestelle im Bereich Eurospar abgestellt und würden selbstverständlich nicht am Stand laufen, heißt es auf Anfrage der NÖN seitens der NÖVOG.

Citybahn soll um 45 Prozent weniger pfeifen

Was das Pfeifen der Stadtbahn betrifft, so würde dieses alleine im Jahr 2020 durch die bereits projektierten Sicherungsanlagen und Auflassungen um 45 Prozent reduziert.

Weiters würden derzeit neue technische Sicherungen sowie die Auflassungen von Eisenbahnkreuzungen entlang der Strecke geplant. Dadurch werde es insgesamt weniger Pfeifsignale geben.